El futuro de Lionel Messi sigue sin definirse. Una cosa parece segura y es su salida de Paris Saint-Germain. Luego de concretar el título de la Ligue 1 de Francia, le queda un solo partido con el conjunto parisino y luego definirá su posible marcha por la finalización de su contrato. En medio de esto, Barcelona, Arabia Saudita y la MLS se frotan las manos con la posibilidad de tener los servicios del reciente campeón del mundo y ganador de premio The Best de la FIFA.

Messi todavía no tomó una decisión respecto a lo que hará para su futuro. Arabia Saudita quiere convencerlo a través de sumas millonarias y todos los lujos, mientras que en Barcelona esperan un gesto de cariño para la chance de un último baile. Sin embargo, las últimas informaciones desde España muestran cierto escepticismo desde el Camp Nou.

Medios como diario Sport y AS han bajado las revoluciones sobre la posible vuelta de Messi. También ponen sobre la mesa la oferta de Arabia Saudita, a día de hoy, la única que tiene el astro argentino para su futuro. Además, en Barcelona, le meten presión al argentino para que termine de decidirse por sí o por no respecto a su vuelta.

Xavi Hernández y un mensaje para Messi

La figura de Xavi es importante para definir el futuro de Lionel Messi, ya que es el entrenador que lo puede tener la próxima temporada en Barcelona. Sin embargo, sus dichos suponen una presión para el rosarino respecto a su decisión final. Metió al público en la ecuación sobre su posible regreso y aseguró que el fichaje depende pura y exclusivamente de él.

“Nuestra afición empezó a mencionar el nombre de Leo Messi en cada partido… Me gusta la sensación pero créeme, la vuelta de Leo diría que depende en un 99% de él“, aseguró en una entrevista para TV3. No fue el único que habló en esta línea. Algunos directivos de los Culés también utilizaron las mismas palabras de Xavi.

“La respuesta es de Leo. Dependerá del fair play y de él, pero creo que a día de hoy depende de él. Del fair play y de él. Está jugando con su equipo, que le queda un partido de Liga y no vamos a hablar de su futuro. La respuesta la tiene él, que acaba contrato, seguro que lo quieren muchos equipos y la respuesta es suya“, sentenció Jordi Cruyff, director deportivo del Barça.

Y Enric Masip, miembro de la secretaría técnica, también habló en esta dirección. “El Barça tiene que mirar su situación. Siempre somos optimistas, pero hay que entender el fair play y esperar. No creo que influya lo que pasó hace dos años, creo que la situación entre él y el presidente está arreglada“, opinó.

La definición de Messi no llegará hasta una vez que termine definitivamente sus compromisos con PSG. Le queda un partido de Ligue 1 en el Parque de los Príncipes, el primero luego del título de Francia. Luego, será tiempo de definir su futuro y la opción Barcelona no está para nada descartada. Sin embargo, estas declaraciones no ayudan, sino que hasta podrían ser contraproducentes por la presión que ejercen para que Leo se decida.