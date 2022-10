Colorín colorado la historia de Los Angeles Dodgers y Julio Urías en los MLB Playoffs 2022 se ha acabado. San Diego Padres los venció 5 a 3 en el Juego 4 de las Series Divisionales de la Liga Nacional con una fatídica séptima entrada que tuvo un gran error. ¡Dave Roberts lo reveló!

Luego de una gran actuación de Tyler Anderson que mantuvo en cero a los Padres durante cinco entradas, llegó el relevo Chris Martin para empezar el cierre del séptimo inning con ventaja para los Dodgers de tres carreras a cero. Tommy Kahnle no pudo hacer el trabajo, le anotaron una carrera y dejó el juego con hombres en primera y segunda base. No había outs.

Yency Almonte llegó para hacer la épica, pero le conectaron dos hits y el marcador estaba 3 – 3 entre Los Angeles Dodgers y San Diego Padres. ¡Juego nuevo! El siguiente pelotero en tener el turno al bate fue Jake Cronenworth y aquí llegó el error que terminó en la eliminación de Julio Urías y compañía.

“Pero de alguna manera la seña no llegó allí. No sé si lo arruiné. No sé si la banca lo arruinó. ¿Quién sabe?”, confesó Will Smith, receptor de los Dodgers, sobre el error que terminó en la jugada que le dio la ventaja definitiva a los Padres para terminar eliminando al equipo de Los Angeles en las Series Divisionales de la Postemporada MLB 2022.

Se reveló el error de Dodgers que terminó en la eliminación de Urías en MLB Playoffs 2022

Resulta y acontece que la seña para Yency Almonte era lanzar a primera base y de esta manera darle más tiempo a Alex Vesia para que se terminara de preparar en el bullpen. La señal no llegó de manera correcta al pitcher de Los Angeles Dodgers, quien terminó lanzándole a Jake Cronenworth. El segunda base se puso en una cuenta a favor de una bola y cero strikes, Dave Roberts hizo el cambio de pitcher, pero el error ya se había cometido. Vesia recibió un hit remolcador de dos carreras del pelotero de San Diego Padres y la eliminación de Julio Urías y compañía no tuvo vuelta atrás.

“Fallamos un lanzamiento para ganar un poco de tiempo, por lo que Alex Vesia heredó un conteo de 1-0 y todavía me gustó el enfrentamiento allí mismo. Cronenworth puso un buen swing en el pitcheo 2-2”, dijo Dave Roberts en conferencia de prensa para revelar el error de Los Angeles Dodgers que terminó en la eliminación de los MLB Playoffs 2022.