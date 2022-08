República Dominicana vive uno de los mejores momentos en el mejor baloncesto del mundo. Al Horford tuvo un renacer deportivo y fue uno de los jugadores más destacados de Boston Celtics en las Finales NBA 2022, Karl-Anthony Towns ganó el concurso de triples en el Juego de Estrellas y Chris Duarte fue elegido para integrar el segundo quinteto ideal de novatos en la temporada 2021-22.

La preselección de República Dominicana para la cuarta venta de las clasificatorias a la Copa Mundial de Baloncesto de 2023 tiene a los tres jugadores estelares de la NBA más el nuevo dominicano que podría debutar junto a Stephen Curry en Golden State Warriors.

Chris Duarte ha sido el único de los jugadores NBA que ha confirmado su presencia para los juegos contra Panamá y Venezuela, el jueves 25 y lunes 29 de agosto, respectivamente, de las clasificatorias al Mundial FIBA 2023. ¿También jugarán Al Horford y Karl-Anthony Towns?

La última vez que Horford jugó con la Selección República Dominicana de baloncesto fue en 2012, mientras que Anthony Towns no ha debutado en el combinado nacional a pesar que jugó en las categorías inferiores de este país.

Duarte reveló si le pidió a Horford y KAT que jueguen para República Dominicana

“Ellos son dos jugadores profesionales que tienen muchos años en la liga (NBA). Yo soy un rookie (novato) que acabo de entrar a la liga, no me siento como cómodo yendo donde ellos y hablarle de selección. Horford tiene 15 años en la liga. No me pertenece a mí ir a donde ellos y llamarlos para que vengan a jugar. No me siento cómodo haciendo eso”, le dijo Chris Duarte al canal Noticias SIN sobre si se ha contactado con Al Horford y Karl-Anthony Towns para que jueguen con República Dominicana.