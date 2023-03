Los Angeles Lakers espera con ansias el retorno de LeBron James, la máxima figura del equipo ausente en la lucha que sostienen por intentar avanzar a puestos de Playoffs en la presente temporada de la NBA.

La situación está tan delicada y apretada en la Conferencia Oeste, que cualquier victoria o derrota puede hacer que los californianos entren o salgan de los puestos clasificatorios en cuestión de nada.

Por ello, cada partido es una final para la tropa de LeBron James, quien ausente, desea que los suyos clasifiquen para poder estar allí, en la fiesta de los Playoffs. En ese sentido, conoce cómo serían los cruces de Play-In en el Oeste si todo terminara hoy.

Cruces de infarto

Los Angeles Lakers tiene dos vías para llegar a Playoffs: De manera directa o vía Play-In. Cualquiera de las dos es víable, dado que se encuentra a tan solo dos juegos y medio del sexto lugar, último boleto sin escala a la Postemporada.

Por otro lado, en caso de que todo terminase hoy, tal cual como está, a los angelinos le tocaría la ruta del Play-In difícil, es decir, dos partidos a ganar para poder continuar vivos en la temporada.

Cruces si todo termina hoy:

Minnesto Timberwolves (7) vs (8) Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans (9) vs (10) Los Angeles Lakers