Luego de haber conseguido el triunfo en los Juegos 1 y 3 de las Finales en la National Basketball Association (NBA), en Boston Celtics tenían la posibilidad de quedar a un paso del título, liderados por Jayson Tatum; sin embargo, Stephen Curry le dio la igualdad a Golden State Warriors.

Para peor, los números de la principal estrella del cuadro de Massachusetts no le están acompañando, porque está promediando 22.3 puntos, siete rebotes, 7.8 asistencias y un robo, con un 34.1 por ciento de acierto, lo más bajo de cualquier jugador con más de 20 intentos por juego en la historia de las definiciones.

Por lo mismo, lejos de escabullirse de las críticas, Tatum asumió su responsabilidad en la derrota de Celtics en casa ante Warriors, y junto con indicar que ya dejaron atrás este encuentro, aseguró que además del buen nivel del rival, no tuvo uno de los mejores partidos de su carrera NBA.

Tatum asume culpa por derrota de Celtics ante Warriors



"Le doy crédito a los Warriors. Son un gran equipo, juegan bien y tienen un plan de juego; pero esto es mi culpa. Debo mejorar. Sé que influyo en el juego de diferentes maneras, pero debo ser más eficiente, tirar mejor, llegar mejor al aro. Me hago responsable de todo", aseguró el alero de 24 años.

En ese sentido, pensando en el Juego 5 de NBA Finals 2022, este lunes en San Francisco, Tatum advierte que para ayudar a Celtics para vencer a Warriors "sólo tengo que mejorar; sé que puedo ser mejor, no es como si mi equipo me pidiera algo de lo que no soy capaz. Conocen el nivel y yo conozco lo que puedo alcanzar".