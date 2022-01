En el juego Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies, Facundo Campazzo realizó una jugada que ya tiene más de 30.000 reproducciones. ¡Video!

Cada vez que juega Denver Nuggets en la NBA el show y espectáculo de Facundo Campazzo está garantizado. La temporada 2021-22 ha sido una montaña rusa de emociones para el jugador argentino y, a pesar que no pasa un buen momento, realizó una jugada que revolucionó las redes sociales.

De blanco a negro. Facu Campazzo tuvo su mejor actuación desde que llegó a la NBA en la temporada 2021-22, pero también registró el peor registro en toda la liga en una estadística que los expertos consideran como de las más importantes en el mejor baloncesto del mundo.

En este contexto, a Campazzo no le queda otra que remarla y, luego de ganar y arrasar en una encuesta de los hinchas de Denver Nuggets, realizó una jugada sensacional que revolucionó en las redes sociales con más de 30.000 reproducciones en Twitter.

Facundo Campazzo promedia por juego 6.4 puntos, 2.1 rebotes y 4 asistencias en los Nuggets y, a pesar que no tuvo un buen juego en la derrota de Denver contra Memphis Grizzlies del pasado viernes 21 de enero al no anotar puntos en 19 minutos de juego, puso a vibrar a toda la NBA con una jugada sensacional.

Video: La jugada de Facu Campazzo que tiene más de 30.000 reproducciones

A Facu Campazzo no le pidas que no deje hasta la última gota de sudor sobre una cancha de la NBA porque te responderá con jugadas que pocos jugadores se atreven a realizar. Esto pasó en el juego Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies cuando en el intento de salvar un balón que salía de la duela Facundo se tiró de cabeza sobre los aficionados para rescatar la pelota.