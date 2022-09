A pesar de ser dos de los más grandes rivales de toda la NBA, se podrían dar una mano, hacer un intercambio bomba y convertir a sus equipos en contendientes al título. Los Angeles Lakers y Boston Celtics son los protagonistas de esta historia con una propuesta de cambio de jugadores que… ¿Pondría a pensar a LeBron James?

En los Lakers no alcanza con ganar un campeonato para ser leyenda del equipo, hay que refrendar la victoria juego tras juego y, si las lesiones no te lo permiten, empiezas a ser cuestionado. Eso le pasa a Anthony Davis por los 84 partidos que no jugó en el equipo de Los Angeles por lesión desde que llegó a la franquicia californiana en 2019.

Anthony Davis se ha perdido el 62 por ciento de los juegos de Los Angeles Lakers en temporada regular desde la NBA 2019-2020 y la poca durabilidad que le pronostican empieza a ser el principal argumento para que ‘La Ceja’ haga parte de los rumores de intercambio.

El portal Fadeaway World (Mundo) propuso un hipotético intercambio para que LeBron James forme el dúo más completo de la Conferencia Oeste con una estrella de Boston Celtics. Y no solo eso, los Lakers también recibirían al Jugador Defensivo del 2022 para formar junto a Patrick Beverley una de las defensas con más energía e intensidad de toda la NBA.

¿LeBron lo piensa? El intercambio para que Lakers cambie a Davis por 2 Celtics

Anthony Davis lleva tres temporadas con Los Angeles Lakers hasta el inicio de la NBA 2022-23 y tras ser una de las grandes figuras del título en 2020, ‘La Ceja’ promedia por juego 24.1 puntos y 9.1 rebotes. Con un contrato que lo tendría en el equipo californiano hasta el final de la campaña 2024-25, parece difícil que se lleve a cabo esta propuesta de intercambio, pero… En la liga todo puede pasar.