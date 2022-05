La vibrante acción de los Playoffs 2022 tuvo una pausa sin juegos el jueves 5 de mayo, pero no por eso se paró la actividad en la Postemporada. La NBA dio a conocer la sanción a Dillon Brooks por la expulsión en el Juego 2 Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies y Draymond Green tuvo una imperdible reacción.

Al interior de los Warriors existía la expectativa que la sanción a Brooks sería ejemplar y ya se reveló como reaccionó el equipo de Golden State en cabeza del entrenador Steve Kerr cuando se enteraron que el compañero de Ja Morant recibió como castigo no poder jugar el tercer partido de la serie de semifinales de Playoffs 2022.

Draymond Green también recibió una sanción de miles de dólares por hacerle un gesto ofensivo y obsceno a los aficionados de Memphis Grizzlies, pero no fue está noticia la que lo hizo reaccionar en vivo. El compañero de Stephen Curry no se guardó nada cuando conoció que a Dillon Brooks le dieron un juego de sanción.

Así como actúa en la cancha lo hace cuando tiene un micrófono al frente. Green estaba transmitiendo su podcast en el portal ‘El Volumen’ y de un momento a otro se enteró de la noticia de última hora: Brooks fue sancionado de la NBA. Lo primero que pensó Draymond fue…

Lo primero que pensó Green cuando se enteró de la sanción a Brooks en Playoffs

“Noticias de última hora. Eso es interesante, obtienes mi reacción en vivo. Nuevamente, ¿cuál es el debate? Creo que es legítimo, ya sabes, te expulsan por un flagrante 2 y, como dije, claramente la intención ya no importa. Si (Brooks) fue intencional o no, realmente no me importa. Pero la realidad es que Gary Payton II estará fuera por un largo período de tiempo. Fue una caída desagradable, jugador indefenso. Lo entiendo”, afirmó Draymond Green en su podcast del portal ‘El Volumen’.