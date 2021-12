La competitividad de Michael Jordan en la NBA creo una narrativa que lo señalaba como un mal de compañero porque pasaba por encima de los demás con tal de llevarlos al máximo nivel y así poder ganar. Scottie Pippen, uno de los defensores de esta teoría.

En palabras, palabras menos, Pippen señaló a Jordan de faltarle al respeto por la forma en la que los jugadores de Chicago Bulls fueron presentados en la serie documental de Michael Jordan ‘The Last Dance’ (El Último Baile). Sin embargo, hay pruebas que demuestran lo contrario.

Scott Williams, exjiugador de Chicago Bulls que ganó tres títulos NBA (1991, 1992 y 1993) junto a Michael Jordan y Scottie Pippen, fue el primero en defender a MJ y decir quién era mal compañero entre ‘Air’ y el alero. ¡Fue contundente!

La prueba mayor que Jordan era un buen compañero la descubrió la cuenta especializada sobre Michael en redes sociales, Jumpmanhistory, con una declaración de ‘Air’ en la que rechazó hacer un comercial con Disney porque no incluía a sus compañeros de Chicago Bulls.

Michael Jordan rechazó a Disney por sus compañeros en Chicago Bulls

“No pensé que alguna vez tendría tanto éxito y ganamos un campeonato. Recuerdo cuando la gente de Disney se acercó a mí y me dijo: ‘Bueno, ¿podrías hacer esto, voy a Disneylandia? ¿Qué harías después de ganar un campeonato? Me voy a Disneyland’. Dije: ‘No lo haré a menos que incluyas el 5 inicial porque no hice esto por mí mismo. Me sentí obligado a hacer eso porque no quiero eclipsar a nadie. Me encanta que tengamos éxito, pero siempre he creído que cuando el equipo tiene éxito, todos brillan. Todos los elogios individuales se harán cargo de sí mismos. Todos florecerán a partir de toda esta situación. Así que cuando esté con mi equipo, no seré el que eclipsa a todos”, concluyó Michael Jordan.