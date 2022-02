En el NBA All-Star Game 2022, Michael Jordan corrió para darle un tremendo abrazo a un jugador que no fue ni LeBron James, ni Stephen Curry. Sería el escogido como el sucesor de MJ.

El mundo de la NBA se paralizó con uno de los mejores espectáculos deportivos en la historia de Estados Unidos. El All-Star Game 2022 fue capaz de reunir a leyendas como Michael Jordan, LeBron James, Magic Johnson, Stephen Curry y Kareem Abdul-Jabbar, entre otras, en una misma duela. ¡Fue sensacional!

En conmemoración al aniversario 75 de la NBA, la liga decidió exaltar a los 75 mejores jugadores de la historia con una ceremonia en el intermedio del Juego de Estrellas 2022 y Jordan fue uno de los principales protagonistas sin ni siquiera tocar un balón.

Hasta el último momento no se sabía si Jordan iba asistir al NBA All-Star Game 2022 en Cleveland, pero cuando MJ apareció, el público enloqueció. Con una de las mayores ovaciones de la noche, los aficionados de LeBron James y Cavaliers reconocieron la grandeza de ‘Air’.

Jordan dejó una postal para la historia al abrazarse con LeBron y hablar por más de 20 segundos, pero no fue la estrella de Los Angeles Lakers quien lo hizo rendirse de tal forma que salió corriendo y le dio un tremendo abrazo. Ese honor solo lo tuvo un jugador y ya se habla que fue el escogido como su sucesor en la NBA.

Ni LeBron, ni Curry: Jordan se rindió ante Luka Doncic con un tremendo abrazo

Luego de ‘robaserlo’ a LeBron James y firmarlo para la famosa marca ‘Air’ Jordan, apenas Michael vio a Luka Doncic corrió abrazarlo en un tremendo gesto de cariño que no tuvo ni con LeBron James, ni con Stephen Curry. “Es increíble, no sé cómo explicar ese momento. Es simplemente increíble. MJ sabe mi nombre, es mucho. Sólo un momento increíble. No tengo palabras para eso”, afirmó la estrella de Dallas Mavericks sobre su encuentro con Michael Jordan.