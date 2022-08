Carmelo Anthony, en el ocaso de su carrera, tiene interés de volver a uno de sus antiguos equipos y no renovaría con Los Angeles Lakers de LeBron James.

No son los Lakers de LeBron: El equipo al que quiere volver Carmelo Anthony

Todavía falta un tiempo para que la National Basketball Association (NBA) vuelva para su temporada 2022-23. Por eso, algunos agentes libres se están tomando su tiempo para decidir su futuro, además de que deben ver qué equipos están interesados en ellos. Uno de estos, es Carmelo Anthony.

Melo pasó su última campaña en Los Angeles Lakers, donde cumplió uno de sus objetivos que era jugar con uno de sus mejores amigos, LeBron James. A pesar de no alcanzar los Playoffs, el alero tuvo una sólida campaña con 13.3 puntos por juego y 37.5% de efectividad desde el triple.

El hábil anotador ha tenido una carrera muy destacada en lo individual. Comenzó en Denver Nuggets, donde fue seleccionado con el tercer pick del Draft de 2003. En 2011 pasó ya como una consagrada superestrella a New York Knicks. Sus mejores años fueron allí, y luego dividiría lo restante de 2017 en adelante con Oklahoma City Thunder, Houston Rockets y Portland Trail Blazers.

A sus 38 años y habiendo sido 10 veces All-Star, lo que puede brindar hoy es experiencia desde el banquillo, con ráfagas de anotación y tutela para los más jóvenes. Justamente un conjunto lleno de sangre nueva sería el apuntado por Anthony, que quiere volver a "casa".

Carmelo Anthony a los Knicks

El insider de la NBA, Jake Fischer, reveló que el jugador está interesado en volver a New York Knicks. "Ciertamente, he escuchado que Carmelo tiene interés en un reencuentro. No sé si los Knicks tienen mucho interés en ello", contó. ¿Volverá el último ídolo de la franquicia de La Gran Manzana?