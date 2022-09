Cuando parecía que Boston Celtics estaba cada vez más cerca de volver a ganar un título de la NBA tras llegar a las Finales 2022 contra Golden State Warriors, se desató un escándalo con la sanción al entrenador Ime Udoka por tener una relación consensuada con una mujer que trabaja en el equipo según informó Adrian Wojnarowski, de ESPN.

Mientras que los Celtics anunciaron que Udoka fue suspendido por toda la temporada NBA 2022-23 al violar las políticas del equipo, las redes sociales hicieron tendencia a al entrenador de Boston por, entre cosas, su famosa pareja que actuó con Will Smith.

Ime Udoka empezó a salir desde el 2010 con una reconocida actriz norteamericana y, a pesar que no están casados de manera legal, formalizaron su relación en 2015. El entrenador de Boston Celtics tiene un hijo, Kez Sunday, con su actual pareja.

“El amor es complicado, empecemos por ahí. Y luego comienzas un matrimonio, en el que nunca me he casado. Y hay una razón para eso porque no sé qué necesito decir ‘Sí, quiero’ para demostrarte que te amo. Pero también, ¿qué significa realmente el matrimonio... que tú me posees ahora y yo te poseo? No entiendo esa parte”, le dijo Nia Long, la pareja de Ime Udoka, al portal Essence el 6 de diciembre de 2020.

¿Quién es la pareja del entrenador de Boston Celtics Ime Udoka?

Nia Long, la pareja del entrenador de Boston Celtics Ime Udoka, es una actriz estadounidense y directora de videos musicales, quien ha trabajado en producciones como El príncipe del rap en Bel-Air con Will Smith, Third Watch (Turno de guardia) y películas como The Best Man, Love Jones y Soul Food.