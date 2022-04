La National Basketball Association (NBA) quedo paralizada este miércoles, al confirmarse que Los Angeles Lakers se perderá los Playoffs 2022, luego de una dura derrota ante Phoenix Suns. Dentro de esta eliminación, hay un asterisco importante a explicar.

La franquicia donde brilla LeBron James ya había quedado fuera de la clasificación directa a la postemporada, pero aún tenía chances de ingresar al Play-In, un formato que fue probado durante la época de la burbuja y que llegó para quedarse.

Si bien ya lleva su tiempo en funcionamiento, pueden existir dudas acerca de como se juega esta modalidad. Es por eso que Bolavip te trae la explicación de este mini torneo, el cual amplía la competitividad en la liga de baloncesto más importante del mundo.

¿Cómo se juega el Play In de la NBA?

Si bien es cierto que se puede tardar en acostumbrarse a algo nuevo, el formato de Play In permitirá que más equipos que antes competían por el último lugar de los Playoffs tengan una nueva oportunidad de demostrar que merecen estar en la postemporada.

Los primeros seis de cada conferencia seguirán clasificando como ocurría antes, y la disposición de los partidos en etapa definitiva será el mismo (1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5). Lo que cambia, en este caso, es quienes serán los equipos que ocupen esos dos últimos lugares.

Las siembras 7 y 8 serán definidas con el formato de Play In, un mini torneo donde el séptimo mejor récord enfrentará al décimo, y el octavo hará lo propio con el noveno. Los ganadores de esos encuentros clasificarán a los Playoffs, pero jugarán un partido más para definir su ubicación en la siembra. Esto se da tanto en la Conferencia Oeste como en la Este