El documental de Michael Jordan sobre su vida, carrera y estilo de juego no fue del todo agradable para un ex jugador de los Pistons.

'Chico malo' de los Pistons se burla de Michael Jordan y 'The Last Dance'

En cuánto 'The Last Dance' estuvo disponible en Netflix, las reproducciones masivas no tardaron en llegar, pues los fanáticos de Michael Jordan y la National Basketball Association (NBA) no quería perderse los detalles sobre la carrera del legendario jugador.

Grandes actuaciones, momentos difíciles, problemas y situaciones personales sobre 'MJ se revelaron en la producción de Netflix que arrasó con todo. Sin embargo, para un jugador que protagonizó una gran rivalidad en los 90 no es así.

Se trata de Rick Mahorn, quien formaba parte de la plantilla de Detroit Pistons, equipo que le hizo vida imposible a Chicago Bulls en su camino por convertirse en los más grandes de esa década ¿Qué pensará Jordan al respecto?

Los comentarios de Rick Mahorn

Chicago Bulls tuvo que soportar un desgaste abrumador que le ocasionó Detroit Pistons antes de finalmente conseguir la gloria absoluta en la NBA. Uno de los miebros del quinteto de Michigan era Rick Mahorn, quien respondió de forma hilarante cuando se le preguntó por el documental de Michael Jordan.

"Bueno, sabes que no vi nada de The Last Dance porque cuando lo miro son 10 horas que no puedo recuperar. Así que estaba viendo The Rifle Man, WII TV, mi TV viendo todos los viejos, viendo The Flintstones asegurándome de reírme porque es el Día de la Marmota", aseguró Mahorn por medio del del canal de YouTube The Universe Galaxy.

