Tampa Bay Buccaneers decidió cortar a Antonio Brown por abandonar el juego vs. New York Jets de la Semana 17 y el receptor ya decidió si se retira de la NFL.

La carrera de Antonio Brown en los 12 años que lleva en la NFL ha tenido mil y una polémica y, aunque nadie niega el talento que tiene, el mismo receptor se encargó de estar en la cuerda floja de un retiro definitivo tras ser cortado por Tampa Bay Buccaneers al abandonar a Tom Brady y compañía.

¡A los hechos! Mientras que los Buccaneers jugaba por la Semana 17 de la NFL 2021 contra New York Jets, Antonio Brown se quitó el jersey, salió corriendo al vestuario y abandonó a Brady y compañía. ¿Qué pasó? Hay dos versiones de la historia.

Bruce Arians, entrenador en jefe de Tampa Bay Buccaneers, afirmó que Brown no siguió los protocolos de un jugador que se lesiona durante un juego y ahí estalló todo. El coach y Antonio tuvieron una acalorada discusión que predijo el final de AB como compañero de Tom Brady.

Antonio Brown no se quiso quedar callado y por medio de un comunicado oficial reveló el por qué abandono a Brady y compañía durante el juego vs. los Jets. Además, el receptor participó en el podcast ‘Full Send’ y confesó si se retirará tras ser cortado por Tampa Bay Buccaneers.

Antonio Brown revela si se retira de la NFL tras ser cortado por los Bucs

“Es mi pasión. Es lo que hago. Cada año es un comienzo fresco. Todavía me gusta ponerme en forma, todavía me gusta competir. Es solo volver comenzar, obviamente hay cosas que están pasando, pero todo pasa por integridad y tratar bien a las personas. AB es un jugador de fútbol americano”, señaló Antonio Brown para confesar que no se retira de la NFL tras ser cortado por Tampa Bay Buccaneers.