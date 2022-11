Tanto el delantero como el entrenador del Team USA, explicaron el porqué no vio acción en el empate ante Gales, y sobre si sumará minutos en lo que resta del certamen.

No dejó de llamar la atención que en el debut de la Selección de Estados Unidos en el Mundial de Qatar 2022, donde igualaron por 1-1 ante Gales, no viera un minuto de acción uno de sus mejores futbolistas, el delantero Giovanni Reyna.

Si bien fue uno de los hombres de alternativa en el equipo de las Barras y las Estrellas para el partido jugado en Al Rayyan, finalmente no fue considerado y en su lugar, como opción ofensiva, ingresó Jordan Morris.

Una decisión que causó polémica en Estados Unidos, por la inclusión de Gio Reyna en el partido, pero tanto el jugador del Borussia Dortmund como el entrenador Gregg Berhalter explicaron lo ocurrido en el estreno de Qatar 2022.

¿Qué pasó con Gio Reyna que no jugó en Qatar 2022?



Por un lado, el estratega estadounidense indicó que "la etapa del juego en la que estabamos elegí a Jordan (Morris), quien sentí que podría darnos mayor velocidad y potencia. A Gio estaba tratando de ponerlo al día, tuvo algunos problemas de tensión muscular, por lo que decidimos protegerlo".

Por su parte, al ser consultado por Gio Reyna de su ausencia en el debut de Estados Unidos en Qatar 2022 y cómo está físicamente, respondió que "me siento genial, me siento muy bien y listo para jugar. Me sentí listo para ir, pero fue decisión de Berhalter".

