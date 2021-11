Se picó definitivamente la previa del juego de este viernes 12 de noviembre, entre las selecciones de Estados Unidos y México, en Cincinnati, por la séptima jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial Qatar 2022, y el encargado de hacer fue el entrenador del local, Gregg Berhalter.

Tomando en cuenta que durante el año 2021, el Team USA no ha conocido de derrotas ante el Tri, ganándole las finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro, algo que el estratega se lo atribuye al juego colectivo, por encima de las individualidades de su clásico rival.

Sin embargo, en palabras durante una entrevista con la cadena TUDN, Berhalter afirmó que la Selección Mexicana no respeta a Estados Unidos, dejando entrever que miran a su equipo "por debajo del hombro", algo que no ocurre de su parte hacia la escuadra azteca.

México no respeta a Estados Unidos para Gregg Berhalter



Consultado por si el Team USA no es respertado por el Tri, respondió que "sí, sí lo creo. No me molesta, ellos tienen su propia interpretación y hasta ahí, nosotros tenemos mucho respeto por México, son un referente, creemos que es un excelente equipo, nos orgullecemos que por momentos ambos representamos a Concacaf. No estoy seguro si ellos nos ven todo el tiempo como compañeros, no estoy seguro por qué no".

En esa línea, Berhalter agregó que "México es un gran equipo, están en lo alto de la clasificación por el momento, sabemos que será un partido muy complejo, ellos siempre encuentran la forma de lidiar con la velocidad, habilidad y competitividad de sus rivales. Queremos hacerles daño de varias formas, queremos complicarles el partido del viernes".

"Cuando jugamos como un equipo nos convertimos en una fuerza difícil de parar. Los 11 en el campo, los que están fuera de él, cuando somos uno es muy difícil lidiar con nosotros", sentenció el entrenador estadounidense.