◉ Las noticias de Boca hoy: el once para recibir a Newell's y los llamados de Riquelme para posibles refuerzos

Con el torneo local ya definido, a Boca le quedan igualmente dos objetivos y ambos van de la mano. Estos son ganar la Copa Argentina y clasificar a la Copa Libertadores 2022 como sea. Por eso, Battalglia no dudó y plantea un once muy distinto al de la derrota ante Independiente, y Riquelme ya piensa en un Boca protagonista internacionalmente, por lo que para ello ya comenzó a moverse en el mercado de pases.

Los 9 cambios que mete Battaglia tras la derrota ante Independiente

El DT de Boca vuelve a patear el tablero y cambia casi todo el equipo para visitar a Newell's. Muchos vuelven al banco y otros salen por cansancio. El posible once: Agustín Rossi; Eros Mancuso, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Luis Vázquez. Repasá acá todos los cambios.

¿Cómo está físicamente Paolo Guerrero? Habló el PF de Perú

Guerrero sufrió una dura lesión en su rodilla pero, según dijo Néstor Bonillo, preparador físico de la selección de Perú, ya está cerca de alta. "La rodilla está totalmente seca, no tiene liquido en estos momentos y estamos trabajando para que mejore la fuerza y la masa muscular. A partir de ahí, vamos a poder pasar a la siguiente etapa que son acciones más especificas, pero va bien". Esto, y más sobre la salud del peruano mientras su nombre suena con fuerza en Boca.

Marcos Rojo se burló de un histórico de River en Instagram

El zaguero de Boca subió una historia en su casa burlándose de Daniel Passarella, quien supo ser un gran ídolo de River hasta su presidencia, donde su imagen en el eterno rival cayó muchísimo, al haber sido uno de los responsables del descenso de los de Núñez.

Palmeiras es otra vez campeón de la Libertadores y los hinchas de Boca sufren

Hasta este 27 de noviembre, Boca era el último bicampeón de la Libertadores cuando la logró con Carlos Bianchi consecutivamente en 2000 y 2001. River estuvo cerca de lograrlo en 2018 y 2019 pero Flamengo lo impidió. Esta vez, el Mengao no pudo y así el Xeneize perdió una distinción importante a nivel internacional. ¡Sufren los hinchas!

Se fue mal de Boca y hoy fue noticia por un detalle insólito

Franco Soldano no tuvo un buen paso por Boca, donde convirtió solo 5 goles en 51 partidos siendo centroatacante, y por eso no tiene el mejor de los recuerdos en el inconsciente colectivo de los fanáticos xeneizes. Hoy fue noticia por un particular hecho en su club actual.

Los 6 jugadores que llamaron Riquelme y el Consejo para que sean refuerzo de Boca en 2022

Para que Boca vuelva a aspirar a ser candidato a la Libertadores en 2022, quien ya movió fichas en el club es ni más ni menos que Riquelme, levantando él mismo el teléfono, así como también integrantes del Consejo del fútbol, quienes hasta incluso viajaron para hablar cara a cara con algún jugador en particular. O en realidad, con 6, y todos de jerarquía. Repasá todos acá.