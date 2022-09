Boca viajará a Santa Fe con la ilusión de superar a Colón en el Cementerio de los Elefantes y meterse de lleno en la pelea por la Liga Profesional. Además, Hugo Ibarra y compañía saben que una victoria antes del Superclásico sería un envión importante, pero Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol comienzan a planificar a futuro. Y según un periodista de La Red, ya tiene al DT para diciembre...

"Ibarra tiene contrato hasta fin de año. Estamos muy contentos con el plantel y el técnico que tenemos. Es un ídolo y nos hace muy felices que dirija nuestra institución. De seis Copas, nos regaló cuatro", dijo JRR hace 15 días, pero es sabido que el Xeneize ya busca técnico para el 2023. ¿Ya tiene el nombre?

Aseguran que Riquelme ya tiene apuntado a Beccacece para diciembre: "Va a dirigir Boca"

Tal como contó Fernando Carrafiello al aire de Radio La Red, "según Bragarnik, Sebastián Beccacece va a dirigir Boca". Claro, la noticia fue una bomba tremenda en La Boca. ¿Será el actual entrenador de Defensa y Justicia el indicado para pelear la próxima Copa Libertadores? ¿Qué dice su CV?

La realidad es que BKCC tiene apenas 41 años pero demostró ser un excelente entrenador. El rosarino fue ayudante de Sampaoli en la Selección Argentina, dirigió Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Independiente y Racing y tiene grandes referencias. Es un DT que necesita tiempo -algo que no sobra en Boca-, pero podría darle muchas alegrías. A esperar...

Hace unos días, en ESPN, Beccacece se refirió a un posible llamado de Riquelme y no cerró las puertas: "No me llamaron. Si el día de mañana pasa, ya se verá... Nosotros somos un grupo de trabajo y siempre estamos dispuestos a sentarnos a escuchar. No por Boca, por cualquier equipo que nos llame".