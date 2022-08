Luego de la salida de Sebastián Battaglia, en Boca confirmaron de manera interina a Hugo Ibarra en compañía de Leandro Gracián y Mariano Herrón para afrontar la dirección técnica, algo que días más tarde terminó por hacerse oficial como tridente de entrenadores hasta 2023, con la salida de Herrón a la Reserva y su reemplazo con Roberto Pompei en la Primera.

Luego de ya nueve partidos dirigidos por este cuerpo técnico, los hinchas de Boca mostraron su descontento en reiteradas ocasiones por el flojo rendimiento del equipo y los irregulares resultados, por lo que dejaron en claro más de una vez que pretenden que asuma un nuevo entrenador con mayor experiencia.

Puertas adentro de Boca, ese idea es concreta pero para el próximo año, debido a que entre varios candidatos, hay algunos que poseen hoy en día trabajo y tienen objetivos importantes por delante. Sebastián Beccacece, Gabriel Heinze, Ricardo Gareca, Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto y Gerardo Martino fueron algunos de los nombres que sonaron y que fueron nombrados como los que más le interesaban a Juan Román Riquelme y al Consejo del Fútbol. Sin embargo, uno de ellos en las últimas horas, recibió una feroz crítica.

En concreto, hablamos del "Tata" Martino, quien se encuentra siendo el DT de la Selección de México y la dirigirá en el Mundial de Qatar. Y pese a la clasificación mundialista, el entrenador rosarino no es querido por la afición azteca y el periodista y comentarista deportivo de aquel país, Pablo Carrillo, se sumó a este rechazo múltiple en México pero de una manera muy dura.

En diálogo con Bolavip México, Carrillo soltó: "Martino es el ladrón más grande que ha existido en el futbol mexicano. Cobra un dineral y no trabaja. Vino a vender su historia, pero no va a hacer historia con México, ninguna. Ha habido muy poca visoría. Además el tipo nunca está en México, no se entera de nada. Tampoco va a los clubes, no platica con los entrenadores de la liga. Hizo su grupo. Parece político con su grupo de correligionarios y con esos se la va a jugar". Sin dudas, una atroz crítica para el Tata, pero que refleja la relación que en el país azteca sostienen con él. Es uno de los candidatos para asumir en Boca luego del Mundial, cuando su vínculo expire con la "Tri".