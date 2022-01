El insólito pedido del padre de Figal a Ameal: "Me llamó enojado"

El acuerdo se logró hace varios días pero la aprobación de la MLS llegó recién el fin de semana. Por eso el lunes Boca presentó a Nicolás Figal como su segundo refuerzo. La conferencia de prensa sirvió para que el defensor dé sus primeras declaraciones como jugador del Xeneize.

"Cuando me enteré de a posibilidad de llegar a Boca, no lo dudé. Porque tenía muchas ganas de regresar al país y mucho más a Boca", señaló el zaguero central, que llegó desde el Inter Miami. "En todos los equipos grandes hay grandísimos jugadores. Pero a mí me gusta competir, el motor mío es competir, así que trataré de ganarme un lugar", agregó.

En la conferencia, Jorge Amor Ameal aprovechó para contar un detalle que sorprendió a todos. "Me llamó el papá enojado porque Figal se llama Jorge. Estamos muy felices porque él nació el 3 de abril, el día del cumpleaños de nuestro querido club", explicó el presidente del club.

En efecto, el futbolista se llama Jorge Nicolás Figal pero en todos los medios figura con su segundo nombre. ¿Cómo le dirán dentro del plantel? "A los periodistas, por favor, pónganle el nombre que le corresponde", se animó a pedir a Ameal en la conferencia.