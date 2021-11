En el entretiempo del partido entre Boca y Sarmiento, el padre de Juan Román Riquelme se metió en la cabina de transmisión radial en la que estaba Roberto Leto. Y se puso a discutir con el periodista para defender el estilo futbolístico de Edwin Cardona.

El video se volvió viral y por eso hubo que aclarar la cuestión. Julio Pavoni, relator del Xeneize en AM 990 junto a Leto, señaló: "Se conocen hace 25 años, Cacho siempre pasa por la cabina para hablar de fútbol. Tienen discusiones futboleras, no pasó nada. No lo fue a apurar ni nada". Y el propio "Cacho" Riquelme se refirió al tema: "Siempre paso por la cabina, desde que Leto está con Fantino. No hubo nada malo".

Además, el papá de Román soltó un mensaje para Guido Glait, periodista partidario de River que forma parte del panel de "Abran cancha" (TyC Sports). "Este muchacho de River que habla de mí, que dice que fue una falta de respeto... Se ve que no tiene amigos, que no discute con ellos...", deslizó.

"Ustedes se conocen hace mucho pero es incómodo porque su hijo es vicepresidente", se defendió Glait. Y Cacho respondió: "¿Por qué cambia? ¿Por qué tengo que cambiar mi manera de ser? Voy a ser así toda mi vida. Si tengo una amistad, la tengo yo".

A pesar de todo lo que se habló, el padre de Riquelme se mantuvo firme en su postura: "A mí me gusta el buen fútbol, como a mi hijo. Cardona juega muy bien. Podés decir que no corre pero es muy inteligente". "Tiene cosas de Román. Los cambios de frente, cuando la baja, cosas que ve él solo. Dejate de joder, es un distinto", cerró.