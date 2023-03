Boca volvió a conseguir un triunfo, que significó la clasificación a la próxima ronda de la Copa Argentina, pero no brilló como pretende el hincha. Fue un resultado acotado, por 2-1 y con polémica, ya que el árbitro Lucas Comesaña sancionó un penal muy extraño.

Después de lo que fue la victoria, los jugadores del Xeneize fueron protagonistas de un hecho insólito, sobre todo por lo que significa un plantel de Primera División y de la categoría del cuadro azul y oro.

Los futbolistas estaban demorando su salida del vestuario, y todo hacía pensar que podría confirmarse la salida de Hugo Ibarra como entrenador, a quien pusieron en duda durante toda la semana. Pero instantes previos a que el DT brindara su conferencia de prensa, donde disparó con munición pesada, se confirmó que el plantel tuvo que ¡bañarse con agua mineral!

Por medio de su cuenta de Twitter, el periodista Martín Arévalo manifestó que "Boca se está bañando con agua mineral en el vestuario. Es probable que se vayan al hotel porque no hay agua". Automáticamente, los hinchas comenzaron a comentar la publicación, donde hicieron alusión a los graves problemas económicos que atraviesa el país, como así también hubo quienes 'justificaron' que el plantel no pudiera asearse porque "no transpiraron la camiseta".