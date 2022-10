Esta semana se confirmó una baja sensible para Boca. Marcos Rojo se rompió los ligamentos cruzados en el partido ante Sarmiento de Junín y ya se sabe que se perderá varios meses de actividad. El capitán será operado en los próximos días y comenzará una larga recuperación: podría volver recién en mayo o junio.

"Acabo de terminar los estudios. Era lo que me esperaba, se me rompieron los cruzados. El lunes me van a operar y ahora toca pensar en la recuperación", dijo el defensor el jueves por la mañana. "Serán siete, ocho meses… Voy a tomarlo con calma para tratar de recuperarme bien. Cuando me pasó en 2017 me apuré para llegar al Mundial de Rusia pero ahora quiero volver bien", comentó.

Se trata de una ausencia importante para Boca porque es uno de los jugadores más importantes dentro del vestuario. El plantel lo sintió y quiso expresárselo: los futbolistas salieron a la cancha en Rosario para jugar el partido ante Newell's con la camiseta número 6 de Marcos.

El zaguero central se quedó en Buenos Aires y está viendo el partido por televisión. Al notar el gesto de sus compañeros, subió una foto a su cuenta de Instagram. "Vamos muchachos", escribió Rojo, con un emoji de tristeza.