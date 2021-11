Mientras el conjunto dirigido por Sebastián Battaglia piensa en lo que será el encuentro ante Sarmiento, que se disputará el próximo sábado a las 19:15 en La Bombonera, Riquelme tomó una importantísima decisión respecto a la continuidad del DT de Boca.

Además, el Consejo de Fútbol está trabajando en lo que será el mercado de pases, donde se quedarían un refuerzo que Battaglia está esperando con muchas ansias. Y como si fuera poco, después de mucho tiempo, se conoció por qué falló el operativo en el Monumental, previo a la final de la Copa Libertadores.

Sebastián Villa la sigue rompiendo en Boca y pelea por un lugar

En la práctica matutina, el delantero colombiano tuvo una gran actuación y, a pesar de que restan algunos días para el choque ante los de Junín, podría meterse entre los titulares.

Y para que Battaglia le preste mayor atención, Villa metió un tremendo golazo de chilena, que luego fue posteado en sus redes sociales.

Boca se quedaría sin un refuerzo para el 2022

El gran objetivo del Consejo de Fútbol, liderado por Riquelme, será sumar a un delantero de jerarquía. Pero también buscará mechar con algún futbolista más terrenal y así equilibrar la billetera.

Bajo esta línea, Boca iba a recuperar a Walter Bou que, con el gran presente que tiene en Defensa y Justicia, es más que un retorno. Sin embargo, el presidente del Halcón, Diego Lemme, se refirió a la chance de que se quede en Florencio Varela: "Nos gustaría que siga y mantener la base del equipo. Pero también sabemos que, por una situación económica del país, muchos clubes se fijan en el mercado local", indicó en diálogo con "¿Cómo te va?" (Radio Colonia).

Riquelme definió el futuro de Battaglia

Desde que el ex mediocampista central tomó las riendas de Boca, luego de que Miguel Ángel Russo fuera destituido de su cargo, el equipo mejoró notablemente. Sin embargo, desde el Consejo de Fútbol siempre sostuvieron que el contrato de Battaglia caducaba en diciembre próximo.

Pero el periodista de ESPN F90, Augusto César, reveló lo que sucederá en 2022 con el entrenador: "Salvo una catástrofe de resultados positivos, el Consejo le va a ofrecer a Battaglia la renovación de su contrato", declaró el cronista en el programa de Mariano Closs.

¿Por qué falló el operativo de River - Boca en la Libertadores?

Martín Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en 2018, rompió el silencio y dio su versión de lo que sucedió en el escándalo que se ocasionó a metros del Monumental.

"Yo creo que fue impericia por ahí de las fuerzas de la Prefectura, pero no zona liberada, no para que le tiren (piedras) al micro", manifestó el actual legislador de CABA en "elDiarioAR". Y aseguró: "Fue un error de coordinación, haberlo organizado con las fuerzas federales. Si lo hubiéramos organizado con la Policía de la Ciudad, tal vez eso no pasaba. Tal vez hubieran pasado otras cosas, porque el conflicto después de la derrota habría sido difícil de bancarse".