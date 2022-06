Todo puede ocurrir en 24 horas puertas adentro en Boca. Un día es una eternidad en el Xeneize y este sábado 7 de junio, a horas del partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la segunda jornada de la Liga Profesional, no fue la excepción: Juan Román Riquelme posteó un video que llenó de orgullo a los hinchas, Sebastián Battaglia prepara cambios y salieron a la luz las claves de la renovación del Toto Salvio.

Orgullo para los hinchas de Boca: un club alemán quiere construir un estadio como La Bombonera

Para los hincha de Boca, La Bombonera es motivo de orgullo. En un mundo del fútbol donde los estadios cada vez son más modernos y tecnológicos, el diseño y la arquitectura del Alberto J. Armando hicieron que trascienda y gane mucha fama porque le permiten a las tribunas tener la complicidad perfecta con la pasión de la gente para generar un ambiente único.

Quizás por eso un club alemán ahora anunció que planea construir un estadio similar a La Bombonera. Los medios europeos ya hablan del tema: el Hertha Berlín quiere tener su propia cancha y pensó en un proyecto que busca imitar la estructura de la que tiene el conjunto azul y oro en Buenos Aires y adquirió fama en todo el planeta.

Ingo Schiller, director de finanzas de la institución alemana, confirmó esta idea. "Nuestro modelo a seguir es La Bombonera en Buenos Aires. Está en medio de una zona residencial y se ha adaptado estructuralmente en consecuencia. Nuestro estadio se vería similar", sostuvo.

Locura total en la llegada de Boca a Santiago del Estero

Cada partido que Boca juega en el Interior del país es una fiesta. Después de una recibida magnífica en La Rioja, donde derrotó a Ferro por la Copa Argentina, los hinchas coparon Santiago del Estero y entregaron otro video para enmarcar. ¡Fiesta, bengalas azules y amarillas, fotos del plantel con la gentey firmas!

El equipo de Sebastián Battaglia comenzó con el pie derecho en la Liga Profesional, le ganó 2-1 a Arsenal en La Bombonera y buscará seguir de racha en Santiago. Por eso, todo el plantel salió de la concentración para recibir el afecto de su gente y firmar algunos autógrafos.

Después de las dos victorias consecutivas y de la mejora futbolística del equipo de Battaglia, la gente comienza a ilusionarse con pelear por la ansiada Copa Libertadores y los fanáticos del Norte argentino se acercaron a Santiago del Estero a recibir a la delegación.

El gesto de Riquelme que llenó de orgullo a los hinchas de Boca: "Maravilloso"

Esta semana las redes sociales se conmovieron por la historia de un hincha de Boca que sufrió una estafa. El hombre iba a ir con su familia al partido de Copa Argentina frente a Ferro, que se disputó en La Rioja. Pero cuando llegó a las inmediaciones del estadio le dijeron que las entradas que había comprado eran falsificadas.

El relato llegó a Twitter y se viralizó por las fotos que reflejaban la tristeza que sintió cuando le contaron que no iba a poder cumplir su sueño de ver a Boca en una cancha. El testimonio de su hija sirvió para que la historia llegue a los dirigentes del club, quienes lo invitaron a ver el partido de este fin de semana en Santiago del Estero, frente a Central Córdoba.

Además de la entrada para ver al equipo este fin de semana, a Antonio le llegó un regalo muy especial. Juan Román Riquelme protagoniza el video del día, en el que le manda su camiseta firmada al hincha más viral de la semana: "Hola, Felix. Espero que estés muy bien y que disfrutes del partido. Estamos muy felices de que seas bostero como nosotros. Acá te mando la camiseta de Boca firmada. Chau, felicidades". Y los hinchas estallaron de orgullo por el ídolo.

Se fue de Boca con polémica y dos años después su club europeo lo dejará libre

Corría el año 2020 y en Boca comenzó a sonar más fuerte que nunca un nombre hasta el momento desconocido por todos aquellos que no seguían el día a día de las Inferiores. "Santiago Ramos Mingo no firmará su contrato con el Xeneize y se marchará al Barcelona sin dejar ni un peso", decía el título que estalló en La Boca. Hoy, dos años más tarde, los Culés lo dejarán libres.

Tal como adelantó Mundo Deportivo, el argentino que juega de defensor central quedará libre a fin de junio junto al brasileño Lucas de Vega y a los catalanes Arnau Comas, Gerard Fernández y Jordi Escobar, además del mallorquín Ángel Rodado. ¿Y ahora? A buscar club. Varios argentinos estarían interesados en él, aunque su idea es continuar en el Viejo Contienente.

Tras dejar Boca y estar envuelto en una gran polémica, Santiago Ramos Mingo tuvo pocas oportunidades en el Barcelona. El juvenil jugó en el equipo B de los Culés y finalmente, tras una temporada con rendimientos bajos y pocos minutos, los españoles decidieron dejarlo libre.

Doble nueve: sorpresivo cambio de Battaglia en la formación de Boca

Este domingo a las 20:30, por la fecha 2 de la Liga Profesional 2022, Boca visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero. El Xeneize viene de clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina y está a la espera del inicio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores (será a fines de junio), por lo que ahora puede dedicarse de lleno al torneo local.

Por eso, Sebastián Battaglia pondrá a los titulares para la visita al "Ferroviario". Sin embargo, en el entrenamiento del sábado el director técnico confirmó al equipo y sorprendió: metió dos cambios y determinó un esquema que podría verse con dos nueves en el campo de juego.

De esta manera, así formará Boca este domingo: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Nicolás Orsini. Con un esquema 4-3-3, el Xeneize irá por su segunda victoria en la Liga.

Battaglia se lo pidió a Riquelme: los puestos en los que Boca busca refuerzos

El mundo Boca cambió rotundamente después de varios meses en los que solamente se hablaba de un mal funcionamiento futbolístico, internas dentro del plantel y una gran disconformidad por parte del Consejo de Fútbol. Entre Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia lograron enderezar el barco, pusieron su espalda y los resultados quedaron a la vista: campeón de la Copa LPF, clasificación en la CONMEBOL Libertadores y también en la Copa Argentina.

A pesar de que en el fútbol argentino no se están dando tantas incorporaciones, ya que la economía del país no ayuda en lo más mínimo a los clubes, en el Xeneize se continúan moviendo para jerarquizar a un plantel en el que saben que pueden darse algunas salidas. Y no porque así lo quieran los directivos o el cuerpo técnico, sino porque hay varios sondeos de equipos del exterior.

Por eso mismo, el entrenador mantuvo un diálogo con los integrantes del Consejo de Fútbol, donde solicitó sumar jugadores de jerarquía y que sea en tres puestos claves. La idea de Battaglia es poder tener un mediocampista por la derecha, un volante interno y también un creador de juego. Y no es para nada descabellado el pedido, ya que sabe que Jorman Campuzano puede marcharse, como así también Esteban Rolón, por lo que solamente quedaría Alan Varela.

Nadie lo sabía: la clave de la renovación de Salvio pasa por un crack que a Boca le interesa "a futuro"

A fin de junio, se termina el contrato de Eduardo Salvio en Boca y todos esperan que se cierre la renovación del vínculo del futbolista con el club. La negociación se dilató pero trascendió que es una cuestión de formalidades: el consejo de fútbol desea que siga y él quiere quedarse en el Xeneize.

Sin embargo, este nuevo contrato implica que el salario del "Toto" se reduzca y él debe aceptar esta cuestión. Más allá de eso, desde ambas partes son optimistas. A este tema, se le sumó un detalle inesperado en las últimas horas: al parecer, hay un crack que a Boca le interesa "a futuro" y que influye en esta negociación con Salvio.

Hugo Balassone dio detalles de esta situación en TyC Sports y contó: "Tiene que resignar la mitad del dinero. Si lo acepta, va a quedarse. Y hay un gancho del que está atada la renovación de Salvio. A mí me dicen que hay un jugador que interesa a futuro y lo maneja el representante actual de Salvio".