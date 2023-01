Arranca la Liga Profesional para Boca y Hugo Ibarra no tendrá una tarea sencilla. Armar el 11 del Xeneize para enfrentar a Atlético Tucumán (próximo domingo a las 21:30) es un desafío, teniendo en cuenta que hay 7 futbolistas suspendidos y otros inconvenientes.

Una de las posiciones que estaba en disputa para el fin de semana era la del centrodelantero. Sin Darío Benedetto, a quien le dieron cuatro fechas, el DT deberá definir quién se ubica en ese lugar. Lamentablemente para él, uno de sus posibles reemplazantes no pudo entrenarse por un inconveniente físico.

Luis Vázquez, quien reemplazó al Pipa en el segundo tiempo en Abu Dhabi, sintió una molestia muscular y no pudo participar de la práctica. El centrodelantero no jugó ni para los suplentes y no se descarta que le hagan estudios en las próximas horas.

Esta situación del ex-Patronato le deja el camino allanado a Nicolás Orsini, ya que Gonzalo Morales entrenó con Reserva durante el último tramo de la pretemporada. El cordobés tendrá una nueva oportunidad para salir de su sequía goleadora ante el Decano.

+ Sin Vázquez, el equipo que probó Ibarra

Javier García; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Gabriel Aranda, Thomas Arrieta; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Óscar Romero; Luca Langoni, Nicolás Orsini y Norberto Briasco.