Fue campeón en Boca, lo vendieron por 7 millones al fútbol europeo y ahora busca su salida en medio de un mal presente

A mediados de 2023, luego de asentarse como titular, Luis Vázquez se marchó de Boca debido a que llegaron a un acuerdo con Anderlecht de Bélgica, equipo que pagó 7 millones de dólares para quedarse con la totalidad de la ficha del delantero, quien venía mostrando un buen rendimiento en el elenco comandado por Jorge Almirón.

Tras dos temporadas en el fútbol belga, el delantero de 24 años comenzó a perder terreno y en el curso 2025/26 su desempeño no es el mejor, a tal punto que ya no es titular. Además, en seis partidos fue suplente y ni siquiera ingresó, mientras que en otros encuentros sumó minutos a cuentagotas.

Es que, en el último mes solamente estuvo presente en tres de los seis compromisos de su equipo, fue titular en dos de ellos, pero en ninguno completó los 90 minutos. En los otros encuentros, fue al banco de suplentes, pero no ingresó. Además, en este curso no convirtió goles.

A lo largo de toda la temporada, los números del argentino son bajos. De los 21 partidos que disputó su equipo, estuvo presente en 15 de ellos. En cancha permaneció 856 minutos (un promedio de 57 minutos por encuentro), en los que convirtió dos goles y aportó una asistencia.

El último gol que convirtió el delantero fue el pasado 26 de septiembre, en el empate 1 a 1 de su equipo ante OH Leuven por la fecha 9 de la Liga de Bélgica. Previo a esto, había convertido contra KRC Genk por el certamen local, en lo que también fue una igualdad 1 a 1.

Durante esta temporada, Anderlecht no cumplió con su primer objetivo, debido a que quedó eliminado en la fase de clasificación a la UEFA Conference League, por lo que el equipo no tendrá competencias internacionales hasta el año que viene y deberá conformarse con el plano local.

De esta manera, el delantero buscaría una salida en el próximo mercado de pases, debido a que quiere sumar mayor cantidad de minutos. Ante esto, desde su entorno buscarán distintas ofertas que puedan satisfacer las condiciones de Anderlecht y así liberar al futbolista de 24 años.

Los números de Luis Vázquez en Anderlecht

A lo largo de los dos años en el club belga, el delantero argentino de 24 años lleva disputados un total de 111 partidos, en los que convirtió 18 goles y aportó cuatro asistencias. Además, recibió 8 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 4087 minutos en cancha.

En síntesis

Luis Vázquez , de 24 años , perdió la titularidad en Anderlecht de Bélgica, club que pagó 7 millones de dólares a Boca en 2023 por su ficha.

, de , perdió la titularidad en de Bélgica, club que pagó a Boca en por su ficha. En la temporada 2025/26 , Vázquez disputó 15 de 21 partidos, con solo dos goles y una asistencia, sin marcar desde el 26 de septiembre .

, disputó partidos, con solo y una asistencia, sin marcar desde el . Anderlecht quedó eliminado de la fase de clasificación a la UEFA Conference League, por lo que sólo disputará competencias locales.

