Tras la victoria de Boca sobre Talleres, en las redes sociales se viralizaron las imágenes de algunos pasacalles que aparecieron en La Bombonera para Martín Arévalo y Toti Pasman. "Martín Arévalo viuda despechada", "Martín Arévalo anti Boca" y "Basta de estas lacras, quieren ver hundido a Boca", fueron los mensajes. Ahora Toti se descargó con respecto al tema en su programa de Radio La Red.

"Lo primero que quiero decir es que si a mí me pasa algo en la cancha de Boca la responsabilidad es de Juan Román Riquelme", comenzó. Y agregó: "Sí a mí algún tarado me agrede, porque yo voy a seguir trabajando y yendo a la cancha de Boca cada vez que la radio lo considere oportuno... Porque es lo que hago lo que me apasiona y lo que me gusta hacer... El responsable es el vicepresidente de Boca y voy a explicar por qué".

Toti contó un detalle que pocos sabían: "Me lo encontré hace menos de un mes después de un partido y cuando me vio dijo: 'Ah... Los contras también vienen acá a la cancha...'. Con una bronca... Porque yo estaba en el patio de su casa, La Bombonera". Y se quejó: "Una de las banderas está en la puerta de La Bombonera y yo creo que no cualquiera llega ese lugar. Está claro que esto tiene la complicidad de alguien del club".

"Y les digo más: no lo voy a nombrar para no meterlo en problemas pero me llamó alguien de Boca para pedirme disculpas y decirme que para él es una vergüenza lo que pasó. Está claro que acá está la mano del Consejo de Fútbol porque yo admito que soy muy crítico con ellos", reveló también Pasman.

El periodista se mostró muy enojado por lo ocurrido: "Son unos cobardes, sacaron lo peor de la política nacional, donde es normal escrachar a periodistas. Es de lo peor lo que hicieron". "En muchas décadas, es la primera vez que en Boca se persiguen a periodistas. Ya le dedicaron banderas a Vignolo, después sacaron un comunicado para Diego Díaz y ahora hay banderas para Martín Arévalo y para mí", aseguró. Y disparó con todo contra el vicepresidente: "Hay una gran diferencia entre Riquelme y yo. Yo soy hincha de Boca y ya lo dije varias veces. Y él es hincha de Tigre".