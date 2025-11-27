Román Riquelme, la joya de Argentinos Juniors que enfrentará a Boca por primera vez en La Bombonera

El próximo domingo a las 18:30, cuando Argentinos Juniors visite a Boca por los cuartos de final del Torneo Clausura, la voz del estadio nombrará a un Román Riquelme. No se tratará del presidente del Xeneize, sino de uno de los futbolistas del equipo visitante.

El defensor de 23 años jugará por primera vez en La Bombonera, ante la atenta mirada del máximo ídolo del club de la Ribera. Esto sucederá solo si Nicolás Diez decide mandarlo a la cancha, algo que hizo en 7 de los 12 partidos del equipo desde que lo repescaron desde Los Andes.

El oriundo de San Lorenzo, ciudad ubicada a 31 kilómetros de Rosario, suma apenas 9 partidos oficiales desde su debut en 2023. En las últimas temporadas, el equipo de La Paternal decidió prestarlo a Guillermo Brown y luego a Los Andes. Sin embargo, su última cesión en el Milrayitas finalizó anticipadamente debido a la lesión de Mateo Antoni y la convocatoria de Tobías Ramírez a la Selección Argentina Sub 20.

En esta temporada, Riquelme fue titular en tres partidos e ingresó en otros cuatro. Si bien no pudo marcar goles, registra una asistencia y apenas una tarjeta amarilla en sus 419 minutos en cancha.

Por qué le pusieron Román Riquelme

La decisión de nombrar al defensor de la misma manera que al ídolo de Boca -también formado en Argentinos Juniors- fue de su padre, Daniel Riquelme, que aprovechó su apellido para homenajear al Diez. “Por ahí una ve en las redes que comentan por el nombre pero bueno, no tengo nada que ver con él. Solo coincidimos en el nombre“, declaró en 2023, cuando debutó en Primera División.

“Yo nací en 2002, cuando Riquelme la rompía toda. Y como justo tenemos ese apellido, se le ocurrió ponerme Román. Si era por él hasta me ponía Juan Román, el nombre completito, pero mi vieja lo frenó de una. Imaginate, ella es de River“, reconoció en 2021 en diálogo con Olé.

Y remarcó: “Estoy orgulloso de llamarme Román Riquelme. A cada rato veo videos de él. Sueño con conocerlo, me gustaría ver su reacción cuando le diga que me llamo como él, ja. Es el número uno”.

