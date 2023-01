Comenzó el mercado de pases para un Boca Juniors que no tenía mucha presencia a comparación del resto de los equipos, pero cuando nadie se lo esperaba el cuadro azul y oro sacó de la galera un refuerzo gratuito. Se trata de Bruno Valdez, zaguero de varios años de trayectoria en el América mexicano, incluso dejando el récord de goles por parte de un defensor en la historia de dicho club.

El jugador de nacionalidad paraguaya ya fue presentado oficialmente en la institución, con visita incluida a "La Bombonera", su nueva casa para los partidos de local. Recordemos que todavía no pudo entrenar con el cuerpo técnico y nuevos compañeros ya que toda la delegación se halla en Emiratos Árabes Unidos para afrontar la Supercopa Internacional contra Racing.

Cuando el paraguayo pisó el Estadio Alberto J. Armando, la noticia llegó mediante su esposa, Magui Duarte, quien se encargó de dedicarle un amoroso posteo del cual los hinchas de Boca se hicieron eco para bien. "Llámenme la esposa del 25 del Boca Júniors… no me importa… ésta camiseta no es para cualquiera y sé que vos la vas a portar a la altura en cada juego , en cada compromiso… me explota el corazón! Te amo intenso!", escribió entre otras expresiones.

¿Quién es Magui Duarte, la esposa de Bruno Valdez?

Magui Duarte es una maquillista profesional, maestra de danza y Licenciada en Administración de Empresas teniendo 29 años de vida actualmente. La relación que forjó junto a Valdez tiene el dato de que ambos se conocieron desde que solían ir juntos al colegio en Paraguay, más precisamente desde 2009.

La pareja dio el "sí" oficialmente el día 16 de junio de 2017 además de que juntos poseen tres hijos, todos ellos nacidos en México debido al paso de Bruno en América desde 2016, llamados Giuiliano, Renata y Regina. Magui suele manifestarse cuando su marido juega con los colores del club de turno, como también de la Selección paraguaya.