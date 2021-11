Se acerca un mercado de pases que será intenso para Boca. El consejo de fútbol ya trabaja en las diferentes gestiones que tiene por delante y, además de la llegada de varios refuerzos, es probable que se den varias salidas en el plantel azul y oro.

Si bien la idea de los dirigentes es esperar a que llegue una oferta para poder contemplar la partida de un jugador, lo cierto es que el deseo de los protagonistas puede pesar en la decisión. Y el represente de una de las figuras del equipo avisó que no sería mala idea pensar en un cambio a fin de año.

Martín Araoz, agente de Frank Fabra, informó en "Crack Deportivo" que no descarta una salida del lateral. "Hablé con la dirigencia y ellos están muy contentos, no quisieran que se vaya. Pero, si me preguntas a mi, hace casi seis años que está y quizás necesite algún otro lugar. Vamos a ver si hay algo en el mercado de pases y lo charlaremos con Boca. Nosotros siempre trabajamos con lo que dice el jugador y la dirigencia", señaló.

"Charlamos con Fabra y está bien, dice que habla mucho con Riquelme y está contento, no me pidió irse. Es un jugador de Selección y, si hay algo, se hablará con todas las partes", aclaró el representante del colombiano. Y además contó: "Hace unas semanas un equipo de Turquía preguntó por Fabra pero esto recién arranca, después se verá". A mitad de año, se supo que el Galatasaray estaba interesando en Frank.