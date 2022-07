Los tres palos del arco azul y oro podrían cambiar de dueño a fin de año si no se le renueva a Agustín Rossi. Es por eso que el Xeneize ya se estaría cubriendo con un nombre de jerarquía, según informó Martín Costa en ESPN F12.

El pasado 30 de junio, a Boca se le fueron dos nombres de peso de manera gratuita tras no llegar a un acuerdo con el Consejo de Fútbol para renovar sus contratos. Para evitar nuevos casos como el de Cristian Pavón y Eduardo Salvio, el Xeneize negocia con Agustín Rossi para que no se marche libre en diciembre próximo.

Las partes están lejos de llegar a un acuerdo, en línea con la información que brindó el propio representante del arquero sobre el vínculo que actualmente tiene firmado el ex Lanús en La Ribera. A su vez, Boca volvería a la carga con una oferta superadora: sería el mejor pago en su puesto en el fútbol argentino.

Una vez hecha la propuesta, tanto Rossi como su entorno deberán decidir sobre el futuro del jugador. En Brandsen 805 son conscientes de que el surgido en Chacarita puede rechazar la oferta e irse libre, por lo que el Consejo de Fútbol estaría buscando un nombre de jerarquía para suplir una potencial ida de Agustín.

Martín Costa, periodista de ESPN F12, dio a conocer la noticia en el programa que conduce Mariano Closs. "Por las dudas, Boca está detrás de un arquero para ver si de acá a diciembre lo puede cerrar. No tengo el nombre, pero me dicen que es de selección", informó el panelista. Augusto César, cronista del programa, agregó: "No es argentino". ¿Quién será?