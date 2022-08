Fue una semana intensa para los hinchas de Boca, que vivieron la situación contractual de Agustín Rossi como si se tratara de una película de suspenso. Y no fue para menos: el arquero tuvo un grave conflicto con el Consejo de Fútbol tras no acordar su renovación contractual.

Si bien pasaron varios días después de lo que fue la gran ovación que bajó desde las tribunas de La Bombonera, donde se escuchó el cantito "Rossi es de Boca, y de Boca no se va". Tras esa expresión popular, que fue apuntada hacia el Consejo de Fútbol para que le renovaran el vínculo al ex Lanús, se produjeron las respectivas reuniones para tratar la misma. Pero no se llegó a un acuerdo.

A través de las redes sociales, y después de varias idas y vueltas que hubo en torno a la continuidad de Rossi, los hinchas se volvieron a manifestar en el estadio Alberto J. Armando, y esta vez lo hicieron cuando el guardameta salió a realizar el precalentamiento en el campo de juego. Pero no hubo ovación, sino que solamente lo recibieron con aplausos desde los cuatro costados del recinto.

Pese a que en la primera aparición del arquero no hubo ovación, sí se produjo cuando el equipo saltó al campo de juego y el ex Lanús se dirigió hacia los tres palos: "Olé, olé olé... Rossi, Rossi", entonaron los fanáticos presentes en La Bombonera.

Agustín Rossi posee un contrato con Boca hasta fines del próximo año, y lo que están buscando desde su entorno es poder ampliar el vínculo que lo une a la institución de La Ribera. Y si bien los directivos plasmaron su postura, saben que aún tienen tiempo de seguir negociando. ¿Llegarán a un acuerdo?