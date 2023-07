Cristian Medina dejó de ser una promesa en Boca para convertirse en una realidad. Ya con más de 100 partidos disputados como profesional en el Xeneize y afianzado como un titular indiscutido desde la llegada de Jorge Almirón, el volante de 22 años es la gran figura del equipo en este 2023.

Sumando llegada al área y participación en los marcadores a favor de Boca en los recientes encuentros que disputó (dos goles y una asistencia en los últimos 4 partidos), Medina se convirtió en el motor del Xeneize y no deja de deslumbrar a los hinchas, quienes en redes sociales lo elogian y en La Bombonera lo ovacionan.

Entre tantos mensajes de apoyo que recibió el futbolista de Boca por lo que fue su actuación ante Gimnasia en donde convirtió un tanto y fue la figura del encuentro, el propio Medina se hizo presente y respondió puntualmente a uno del streamer Joaco López, quien manifestó que para él, “Medina es un burro“.

Claro está que lo hizo de manera cómica e irónica, ya que entre el creador de contenido y el volante existe una relación amistosa. Ante ese comentario del reconocido hincha de Boca en su cuenta de Twitter, Medina también se lo tomó con humor y le respondió: “No me quemeee“. Como para no dejar nada librado al azar, Joaco López tuvo que salir a aclarar que no lo decía en serio, y de paso sumó una nueva respuesta al tuit de Medina.

Los hinchas de Boca, ante la aparición virtual del crack oriundo de Moreno, aprovecharon para expresarles nuevamente muestras de cariño y de afecto por su rendimiento con la camiseta azul y oro, además de divertirse por este gracioso intercambio. ¡Un fenónemo!