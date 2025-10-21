Advíncula, acusado de intentar fugarse tras provocar un choque en la ruta: las reveladoras fotos que se filtraron y que preocupan a Boca

Por si haber finalizado la decimotercera fecha del Clausura de la Copa de la Liga fuera de los puestos de clasificación a playoffs no fuera suficiente motivo de preocupación en Boca, un episodio extradeportivo protagonizado por Luis Advíncula agregó un ítem inesperado a esa lista de complicaciones.

El futbolista peruano de 35 años fue denunciado por un choque que había protagonizado el pasado 28 de agosto en Canning, localidad del partido de Ezeiza. El episodio se dio a conocer en las últimas horas, después que la otra persona involucrada en el siniestro vial compartiera un video desde sus redes sociales.

Por otra parte, el portal Infobae logró acceder también de manera reciente a las imágenes de una cámara de seguridad que dan cuenta de la responsabilidad de Luis Advíncula en el choque que, según fuentes consultadas, ocurrió a la 1.20 de la madrugada sobre Mariano Castex al 5000, a la altura de la rotonda de ingreso a la ruta provincial 58.

Para ingresar con su vehículo a esa rotonda, el jugador de Boca circuló por el carril equivocado, en contramano, embistiendo de costado el auto de la damnificada que esperaba para acceder a la ruta. El auto Mercedes Benz en el que este circulaba perdió el control y terminó sobre el cantero divisor, para luego retomar su camino sin cerciorarse del estado de la conductora a la que había chocado ni prestar ningún tipo de asistencia.

Un detalle llamativo, expuesto por la propia denunciante en redes sociales, es que si bien la policía dio con el paradero de Luis Advíncula luego de que se diera a la fuga, no le labró ningún acta de rigor por el episodio que había protagonizado.

La denuncia en redes sociales

“POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. Adivinen si la policía labró un acta? JA”, escribió la conductora damnificada al compartir en su cuenta de TikTok un video que filmó inmediatamente después del choque.

Las imágenes que preocupan en Boca

Tras acceder a las imágenes de una cámara de seguridad de la rotonda, el portal Infobae dio a conocer las imágenes que generan preocupación en Boca por demostrar la responsabilidad de su jugador en el choque después del cual agravó su situación dándose a la fuga.

¿Cómo seguirá el caso?

La causa que tiene a Luis Advíncula como implicado quedó en manos de la fiscal Florencia Belloc y de su secretario, Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza, del Departamento Judicial Lomas de Zamora

