El contundente mensaje de Edinson Cavani para los hinchas de Boca a días de enfrentar a River: “Cierro los ojos y pienso…”

Edinson Cavani no quiere perderse el Superclásico. Pese a su lesión en el psoas, que lo dejó más de 50 días afuera de las canchas, el uruguayo quiere estar en La Bombonera el próximo domingo para enfrentar a River. De hecho, el 10 de Boca se encargó de dejarlo en claro con un mensaje en sus redes sociales.

Tras el retorno del plantel a los entrenamientos, luego de tener el lunes libre tras la victoria ante Estudiantes en UNO, el ex Manchester United volvió a entrenarse diferenciado. Sin embargo, no dudó en hacer un posteo en su cuenta de Instagram exteriorizando sus ganas de decir presente en el choque ante el eterno rival.

El goleador compartió un video y unas cuantas fotos en la práctica en Ezeiza. De fondo, una parte de la canción “Fútbol y Rock” de Flor de Fango, cuya letra dice frases como “cierro los ojos y pienso que nada están bueno como estar acá” y “el futbol de los domingos y la alegría de gritar un gol“.

Cavani, que lleva más de 50 días alejado de las canchas, quiere estar disponible al menos para ir al banco de suplentes. El objetivo del atacante charrúa es ponerse a disposición de Claudio Úbeda en el transcurso de la semana y ser opción para el segundo tiempo en La Bombonera.

El partido del próximo lunes no solo es importante por el simple hecho de enfrentar al eterno rival, sino también porque una victoria significaría el regreso de Boca a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. Un domingo fundamental para el equipo de la Ribera.

El balance de Cavani ante River es de 4 presentaciones, con un saldo de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas. En 2024, marcó su único gol en Superclásicos en los cuartos de final de la Copa de la Liga, en un triunfo 3 a 2 del Xeneize en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Los números de Edinson Cavani en el año

A lo largo de la temporada 2025, el delantero uruguayo lleva disputados un total de 21 partidos con la camiseta de Boca. Apenas pudo despacharse con 4 goles y 2 asistencias. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas en sus 1601 minutos en cancha. Las lesiones fueron un problema para Edi: sufrió 6 y lo hicieron perderse 14 encuentros.

La probable formación de Boca para el Superclásico

A falta de pocos días para el Superclásico, en Boca no hay grandes misterios respecto al armado del equipo. Claudio Úbeda tiene a todos sus titulares a disposición y recuperará tras la suspensión a Leandro Paredes, que ingresaría por Tomás Belmonte y sería el único cambio.

De no haber imponderables o sorpresas tácticas de último momento, el Xeneize saldrá a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

