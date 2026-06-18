El uruguayo que se desempeña en Argentinos Juniors tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

Desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena, que comenzará con su segundo ciclo al frentel del plantel de Boca, la dirigencia mantuvo diversas reuniones con el DT para definir quiénes serán los jugadores que no continuarán en la institución, pero también para ir detrás de los refuerzos.

Tras comunicarle a Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Lucas Janson y Agustín Martegani que no continuarán y que deberán buscarse un nuevo rumbo, el principal apuntado para reforzar el lateral derecho es Leandro Lozano, quien se encuentra en Argentinos Juniors.

Según pudo saber BOLAVIP, desde el conjunto de La Paternal necesitan vender para mejorar la economía, además de que Juan Román Riquelme y compañía ya hicieron las primeras averiguaciones para quedarse con el ex Nacional. Eso sí, todavía no enviaron una propuesta formal.

Leandro Lozano marca a Kevin Zenón.

En el caso de que termine arribando, el nacido en Montevideo de 27 años, a quien siguen de cerca desde principio de año, deberían abonar una suma cercana a los 4 millones de euros, según reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt. Incluso, este medio pudo confirmar que la idea de Boca es sumar solamente a un futbolista para el lateral derecho porque apostarán a que pelee el puesto con Dylan Gorosito.

La temporada de Leandro Lozano

Leandro Lozano jugó 17 partidos en el primer semestre de 2026: 14 por el Apertura, 2 por el Repechaje de la Copa Libertadores y 1 de Copa Argentina, siempre apareciendo en el 11 como titular. Solo se perdió cinco compromisos por un desgarro muscular.

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El Bicho de La Paternal terminó llegando a las semifinales del Apertura 2026, perdiendo su posibilidad de acceder a la final contra River en una dramática definición por penales ante Belgrano. Todo sucedió en el Estadio Diego Armando Maradona.

Dylan Gorosito, a la espera de una oportunidad

En la consideración de los hinchas, el juvenil de 20 años es una de las grandes promesas de la Reserva de Boca. De cara a la pretemporada, Arruabarrena lo promovió a la Primera junto a Leonel Flores. Así, tendrá la chance de mostrarse en los entrenamientos y pelear por un lugar como lateral derecho en este semestre.

Dylan Gorosito, defensor de Boca.

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