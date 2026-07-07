Boca destacó el quite de Leandro Paredes en la victoria de Argentina ante Egipto por el Mundial 2026

En sus redes sociales, el Xeneize le dedicó una serie de tuits al volante que fue titular en el triunfo de la Albiceleste.

En la victoria agónica de la Selección Argentina ante la Selección de Egipto por 3 a 2, que le dio la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, Leandro Paredes fue clave en el equipo comandado por Lionel Scaloni, ya que un quite suyo salvó un posible gol del rival.

Cuando corría el primer minuto del tiempo agregado, Omar Marmoush comenzó a manejar un contragolpe para los Faraones, en los que tenían superioridad numérica y podían tener una jugada de gol para ganar el partido. Allí, el volante tuvo un gran quite que terminó con esta jugada.

Minutos más tarde de esta jugada, en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Boca, club en el que se desempeña Paredes, le dedicó una dos tutis para elogiar al mediocampista que completó los 90 minutos y fue titular en la Copa del Mundo por segunda vez en el certamen.

“Esto es Boca”, fue el primer tuit que publicó el Xeneize, en el que mostraron el video del corte de Paredes a Marmoush, cuando este intentaba habilitar a un compañero suyo que picaba por la banda derecha, y que iba a quedar mano a mano con Dibu Martínez.

ESTO ES BOCA 🚬 pic.twitter.com/swjJ5rE3Kl — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 7, 2026

“Del corazón de La Boca a la boca de todo el mundo”, fue el segundo posteo, en el que subieron una foto suya en pleno partido contra Egipto. En cada publicación, los hinchas del elenco de la Ribera destacaron el rendimiento que tuvo a lo largo de los 90 minutos del encuentro.

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Del corazón de La Boca a la boca de todo el mundo. 😮‍💨🇦🇷 pic.twitter.com/bTeqhGLHYk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 7, 2026

Paredes habló de su quite

“No la volví a ver, pero en la cancha se venían muchos. Pero si sirve para ayudar, bienvenido sea”, inició el mediocampista en diálogo con TyC Sports. Y agregó: “En el momento no me di cuenta, pero cuando mis compañeros vieron la jugada y me di cuenta de lo que significó es gratificante”.

Datos claves

Argentina avanzó a cuartos del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto con agónica victoria.

avanzó a cuartos del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a con agónica victoria. El mediocampista Leandro Paredes jugó los 90 minutos y realizó un quite clave ante Marmoush.

jugó los 90 minutos y realizó un quite clave ante Marmoush. El club Boca elogió en X el rendimiento y salvada providencial de su jugador Paredes.