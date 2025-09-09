Boca hoy: Brey será titular, Perotti apuntó contra Cavani y más

A la espera de la vuelta de Miguel Ángel Russo, el plantel de Boca se sigue entrenando bajo las órdenes de Claudio Úbeda. El Xeneize se prepara para su visita a Rosario Central, una parada brava en la que buscará sumar su cuarta victoria al hilo en el Torneo Clausura.

Leandro Brey se perfila para ir de arranque en reemplazo del lesionado Marchesín. Por otra parte, Hugo Perotti sorprendió con una fuerte crítica para Edinson Cavani. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Leandro Brey atajará ante Rosario Central

Después del parate por la fecha FIFA, Boca buscará extender su racha de triunfos visitando a Rosario Central. Una vez más, Miguel Ángel Russo no podrá repetir el equipo por cuestiones físicas y se espera al menos una modificación en el 11 que derrotó a Aldosivi en Mar del Plata.

La sensible baja que tendrá el equipo de la Ribera es la de Agustín Marchesín, que sufrió un desgarro grado II en el gemelo derecho y no estará disponible ante el Canalla. Quien se perfila para reemplazarlo es Leandro Brey, que volverá a ser titular después de casi ocho meses.

Ganó la Libertadores con Boca y liquidó a Edinson Cavani

Boca inició el año con Fernando Gago, las cosas no salieron bien y la dirigencia lo echó, estuvo Mariano Herrón como interino por unos partidos y luego se produjo el regreso de Miguel Ángel Russo. El denominador común en todos ellos fue que Edinson Cavani, sin tener un gran presente, siempre fue considerado como titular.

En las últimas horas, un referente histórico del Xeneize se refirió al tema y manifestó su descontento con la situación- Se trata de Hugo Perotti, quien vistió la camiseta del club entre fines de los 70 y comienzos de los 80.

Publicidad