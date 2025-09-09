Ganó la Libertadores con Boca y liquidó a Edinson Cavani: “Pareciera que no se lo puede tocar”

Boca inició el año con Fernando Gago, las cosas no salieron bien y la dirigencia lo echó, estuvo Mariano Herrón como interino por unos partidos y luego se produjo el regreso de Miguel Ángel Russo. El denominador común en todos ellos fue que Edinson Cavani, sin tener un gran presente, siempre fue considerado como titular. En las últimas horas, un referente histórico del Xeneize se refirió al tema y manifestó su descontento con la situación, se trata de Hugo Perotti, quien vistió la camiseta del club entre fines de los 70 y comienzos de los 80.

Hugo Perotti apuntó contra Edinson Cavani

En diálogo con Boca de Selección, Hugo Perotti afirmó: “No me gusta el doble nueve, nunca me gustó. Todavía siguen jugando los dos porque pareciera que hay uno que no se puede tocar, que es Cavani, sino ya hace rato no se estaría jugando con el doble nueve. Boca nunca en su historia jugó con doble nueve”.

El gran paso de Hugo Perotti por Boca

Hugo Osmar Perotti debutó en la Primera de Boca en 1977 y se quedó hasta 1982, cuando emigró a Atlético Nacional, pero al no adaptarse volvió al Xeneize y jugó allí hasta 1985, cuando pasó a Gimnasia, donde apenas disputó un puñado de partidos antes de retirarse por una lesión en su rodilla a los 25 años. Fueron 149 partidos jugados en el club de la Ribera en los que marcó 29 goles y conquistó dos títulos inolvidables: la Libertadores de 1978 y el Metropolitano de 1981.

¿Cómo formaría Boca contra Rosario Central?

Boca visitará el próximo domingo a Rosario Central desde las 17.30 horas. Si bien todavía no se sabe si Miguel Ángel Russo viajará a Rosario, su cuerpo técnico trabaja en la conformación del once inicial, que sería: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Los números de Cavani en 2025

Edinson Cavani llegó a Boca a mediados de 2023, en su primer semestre no logró tener un buen rendimiento y tenía cierta lógica ya que debía adaptarse a un fútbol argentino que es duro. Ya en 2024 se destapó y tuvo su mejor nivel, pero sobre el final del año comenzó a bajar su rendimiento y en este 2025 no logró volver a encontrarse, tuvo algunas lesiones y los números hablan por sí solos: jugó 20 partidos en los que marcó 4 goles.

