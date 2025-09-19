Es tendencia:
Ganó 5 títulos en Boca y fue tajante con Leandro Brey: “Le va a costar mantenerse”

Esteban Pogany vistió los colores del Xeneize entre fines de los 80 y comienzos de los 90, aunque habitualmente fue suplente.

Por Lautaro Toschi

Leandro Brey
© GettyLeandro Brey

El pasado domingo, Boca visitó a Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura y regresó a Buenos Aires con un punto luego de empatar 1 a 1 en el Gigante de Arroyito. Rodrigo Battaglia había puesto al Xeneize en ventaja, pero minutos más tarde lo igualó Ángel Di María con un golazo olímpico. Leandro Brey fue el arquero del equipo de Miguel Russo y quedó en el ojo de la tormenta ya que podría haber hecho un poco más en el tanto del Canalla. 

Brey reemplazó a Agustín Marchesín, que sufrió un desgarro, y tuvo un papel correcto ante Rosario Central, pero su reacción en el tanto de Di María marcó su partido. Si bien el cierto que el campeón del mundo con la Selección Argentina ejecutó el córner de gran manera, Brey dio un paso adelante del que nunca pudo volver y la pelota se terminó metiendo en el segundo palo. 

Pogany habló de Lenadro Brey 

Esteban Pogany fue jugador de Boca entre 1989 y 1994. Si bien solamente atajó ocho partidos –seis como titular y dos ingresando desde el banco- la realidad es que consiguió nada más y nada menos que cinco títulos: la Supercopa Sudamericana 89, la Recopa Sudamericana 90, la Copa Máster 92, el Apertura 92 y el Copa de Oro de 1993.  En las últimas horas, Pogany habló con Boca de Selección y se refirió a Leandro Brey: “En su momento lo dije, le va a costar mantenerse en Boca. Para mi está acelerando sus tiempos, debe adquirir experiencia en otro club y luego volver al equipo”. 

Leandro Brey en acción. (Foto: Getty).

¿Quién será el arquero de Boca ante Central Córdoba? 

Boca recibirá el próximo domingo a Central Córdoba por la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Miguel Ángel Russo pondría de arranque a Agustín Marchesín, quien ya se recuperó de su desgarro, por lo que Leandro Brey volvería al banco de suplentes. Cabe recordar que el Xeneize además cuenta con Sergio Romero y Javier García como arqueros del plantel profesional.

El once de Boca para jugar contra el Ferroviario sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez

