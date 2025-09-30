Navarro Montoya fue tajante y pidió por la salida del futbolista menos pensado de Boca: “No va a tener la posibilidad de jugar”

Durante el último tiempo, Carlos Navarro Montoya estuvo muy cerca de regresar a Boca para trabajar como mánager tras lo que fue la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini, quienes dejaron su cargo en el Consejo de Fútbol. Sin embargo, Juan Román Riquelme decidió que Marcelo Delgado sea quien quede a la cabeza, al menos hasta que termine el año.

Mientras en el mundo Boca trabajan de lleno con vistas a lo que será el partido del fin de semana frente a Newell’s Old Boys (domingo 5/10, 19:00), en La Bombonera, el Mono analizó el presente del equipo liderado por Miguel Ángel Russo, y tras lo que fue la derrota ante Defensa y Justicia, pidió por la salida de un futbolista del plantel.

La postura del ex arquero que ganó cinco títulos en el Xeneize no está enfocada en una cuestión de destrato, sino que ve que Leandro Brey no tiene lugar por la presencia de Agustín Marchesín. Y en caso de que los directivos decidan que el ex Lanús no siga en la institución, lo más factible es que se enfoquen en contratar a un guardameta de experiencia y jerarquía en lugar de darle rodaje al surgido de Los Andes.

“Está en una edad en la cual necesita jugar y no sé si va a tener esa posibilidad en Boca“, enfatizó Navarro Montoya a través de una entrevista con el programa partidario Boca de Selección. A lo que agregó: “Yo hablaría con él, por ahí él tiene el deseo de seguir luchando y quedándose en Boca para ser titular”, sentenció. ¿El nacido en Lomas de Zamora buscará una salida a fin de año?

Leandro Brey, arquero de Boca. (Getty Images)

Las estadísticas de Leandro Brey en Boca

Desde que hizo su debut con la camiseta de Boca, en abril de 2022 frente a Always Ready, fueron 28 los partidos en los que atajó Leandro Brey: recibió 18 goles y mantuvo la valla invicta en 15 ocasiones. Además, participó de 2.079 minutos dentro del campo de juego. Cabe recordar que renovó su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2029 y se le fijó una cláusula de rescisión por 20 millones.

El nuevo proyecto de Navarro Montoya

Luego de haber terminado su experiencia como entrenador de Santamarina de Tandil y de ser parte de ESPN, el Mono inicia un nuevo proyecto. A partir de ahora, Navarro Montoya es columnista de Podcast de Fútbol en la señal de Stream de Picado TV, programa que se emite de lunes a viernes a las 20:30 horas.

