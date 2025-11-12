Boca viene de ganarle el Superclásico a River, con muchísima autoridad dentro del campo de juego, y los hinchas siguen festejando. Si bien el plantel liderado por Claudio Úbeda ya dieron vuelta la página y se focalizan de lleno en Tigre, la alegría perdura.

Mientras preparan el compromiso del domingo ante el Matador de Victoria, es Leandro Brey quien toma una fuerte decisión ante la falta de minutos que tiene, y este miércoles formará parte de la Reserva que conduce Mariano Herrón, que enfrentará a Lanús, en Ezeiza, por los octavos de final del Torneo Proyección.

El arquero oriundo de Lomas de Zamora no tiene acción desde el pasado 14 de septiembre, donde empataron ante Rosario Central y en el que fue titular ante la lesión de Agustín Marchesín. Pero con el ex Gremio recuperado, volvió al banco de suplentes.

No es la primera vez que Úbeda le recomienda al surgido en Los Andes que forme parte de la última categoría previa al salto hacia Primera División, sobre todo para sumar rodaje. Anteriormente, lo hizo ante Barracas Central.

Cabe destacar que a lo largo de este año, Brey afrontó 6 partidos y en solo dos de ellos le anotaron goles, siendo las restantes todas vallas invictas. Incluso, tuvo acción ante Alianza Lima, en lo que fue la eliminación de Boca de la vigente edición de la Copa Libertadores, por penales.

Leandro Brey, arquero de Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images)

De cara a lo que será el próximo año, pese a que está relegado, por el momento no se iría de Brandsen 805. Lógicamente, dependerá de que lleguen ofertas que puedan favorecer no solo al arquero de 23 años, sino que también a Boca como institución. Pero la falta de minutos, podrían hacerlo replantearse su futuro.

Los números de Leandro Brey en Boca

Desde que debutó como futbolista profesional, Leandro Brey afrontó 28 partidos en el arco de Boca, donde recibió 18 goles y mantuvo la valla invicta en 15 juegos.

¿Cuándo juega Boca por el Torneo Clausura?

Por la fecha 16 del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca recibirá a Tigre el domingo 16 de noviembre, a las 20:15 horas. Aún no hay arbitraje designado.

