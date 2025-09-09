Es tendencia:
Decidido: Leandro Brey atajará ante Rosario Central volverá a ser titular en Boca luego de 8 meses

Tras ser suplente durante 29 partidos consecutivos, Russo lo pondrá de arranque en el Gigante de Arroyito. Los detalles.

Por Joaquín Alis

Después del parate por la fecha FIFA, Boca buscará extender su racha de triunfos visitando a Rosario Central. Una vez más, Miguel Ángel Russo no podrá repetir el equipo por cuestiones físicas y se espera al menos una modificación en el 11 que derrotó a Aldosivi en Mar del Plata.

La sensible baja que tendrá el equipo de la Ribera es la de Agustín Marchesín, que sufrió un desgarro grado II en el gemelo derecho y no estará disponible ante el Canalla. Quien se perfila para reemplazarlo es Leandro Brey, que volverá a ser titular después de casi ocho meses.

El arquero de 22 años fue quien tomó el lugar del ex-Lanús en el Minella y volverá a hacerlo este fin de semana en Rosario. La última vez que jugó los 90 minutos fue el 29 de enero, en un empate 1 a 1 ante Unión en La Bombonera por el Torneo Apertura.

Desde el arribo de Agustín Marchesín, Brey fue relegado al banco y tuvo escasa participación: los penales ante Alianza Lima y el puñado de minutos ante Aldosivi. Fueron 29 encuentros consecutivos firmando planilla como suplente para el ex-Los Andes.

Leandro Brey suma 27 apariciones (1.989 minutos) de carácter oficial con la camiseta de Boca Juniors. Su saldo es de 17 goles recibidos y 15 vallas invictas. Además, recibió 2 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado.

La probable formación de Boca ante Rosario Central

Teniendo en cuenta que Russo se caracterizó por tocar lo menos posible el 11 que le viene dando resultados, todo indica que Boca formará con Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Cuándo se juega Rosario Central vs. Boca

Rosario Central y Boca se verán las caras el domingo 14 de septiembre a las 17.30 en el Estadio Gigante de Arroyito. El encuentro, correspondiente a la jornada número 8 del Torneo Clausura, se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de TNT Sports Premium.

