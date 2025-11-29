Boca hoy: convocados vs. Argentinos, el futuro de Úbeda, Adonis Frías quiere ser refuerzo y más

En Boca ya no hay misterios pensando en Argentinos Juniors. Este sábado se llevó a cabo el último entrenamiento antes de regresar a La Bombonera para medirse ante el Bicho, en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

La lista de convocados para el choque del domingo, las pistas sobre el futuro de Claudio Úbeda como entrenador y el deseo de Adonis Frías de ser refuerzo son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este sábado 29 de noviembre de 2025.

Los convocados de Boca para recibir a Argentinos

Boca ya tiene todo confirmado para recibir a Argentinos Juniors, en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Claudio Úbeda confirmó la lista de convocados para el compromiso ante el Bicho, que será el domingo a las 18:30 en La Bombonera.

La nómina no cuenta con grandes novedades, ya que la buena noticia para el Xeneize es que todos los jugadores que estuvieron ante Talleres están disponibles para el próximo partido. Es por eso que el entrenador pudo publicar la misma lista por segunda jornada consecutiva.

Desde Boca dan pistas sobre el futuro de Úbeda como DT en 2026

Pasan los partidos y la pregunta se hace inevitable: ¿Claudio Úbeda seguirá siendo el entrenador de Boca en 2026? Con el Sifón guiando al equipo a los cuartos de final con una seguidilla positiva de victorias y tramos de buen juego, las especulaciones sobre su futuro alcanzaron un punto de inflexión este viernes.

Es que tras meses de silencio dirigencial, Marcelo Delgado se convirtió en la primera voz oficial del club en referirse al respecto. Rompiendo la expectativa, el encargado del fútbol xeneize reveló la postura de la dirigencia con una frase prudentemente optimista.

Adonis Frías, “desesperado” por jugar en Boca

Con algunas salidas confirmadas, como son los casos de Cristian Lema y Frank Fabra, desde la Comisión Directiva irán detrás de un defensor. Y según pudo saber BOLAVIP, uno de ellos está en el radar desde hace tiempo. Incluso, el jugador tiene el deseo de jugar en Boca.

“Si lo llaman, lo traen. En su momento, no los convencía una lesión en la espalda, la que le impidió tener continuidad en León. Ahora está bien desde lo físico”, le explicaron a este medio por la situación de Adonis Frías, quien aparece en el plano de Riquelme desde que jugaba en Defensa y Justicia.