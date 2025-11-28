Riquelme lo buscó en el pasado, Úbeda lo tiene en carpeta y Boca podría sumarlo en 2026: “Está desesperado”

Juan Román Riquelme está trabajando de lleno en lo que será la renovación del plantel de Boca, al que buscará jerarquizar para ir detrás de la Copa Libertadores. Si bien todavía deberá resolver el futuro de Claudio Úbeda, por el momento, todo indica que seguirá al mando del plantel.

Con algunas salidas confirmadas, como son los casos de Cristian Lema y Frank Fabra, desde la Comisión Directiva irán detrás de un defensor. Y según pudo saber BOLAVIP, uno de ellos está en el radar desde hace tiempo. Incluso, el jugador tiene el deseo de jugar en Boca.

“Si lo llaman, lo traen. En su momento, no los convencía una lesión en la espalda, la que le impidió tener continuidad en León. Ahora está bien desde lo físico”, le explicaron a este medio por la situación de Adonis Frías, quien aparece en el plano de Riquelme desde que jugaba en Defensa y Justicia.

Actualmente, el oriundo de Florencio Varela se encuentra en Santos, donde está peleando por no descender a la Serie B del Brasileirão. Pero dentro del contrato que culmina en diciembre de 2028, posee una cláusula de salida en caso de que bajen de categoría.

“No hablaron en estos meses, pero tienen buena relación. Es muy fanático y si Riquelme lo busca, hace todo para llegar”, respondieron ante la consulta de las charlas entre los directivos y el ex Defensa y Justicia. Incluso, sostuvieron que “está desesperado” por jugar con la azul y oro.

Adonis Frías cuando se desempeñaba en México. (Getty Images)

Adonis Frías habló de la hinchada de Boca

Cuando se encontraba en el fútbol mexicano, Adonis Frías resaltó que la hinchada de Boca fue la más imponente a la que se enfrentó en una cancha: “¿De todas? Creo que me impactó mucho el día que jugamos con Boca. Me tocó jugar cuartos de final de la Copa de la Liga“.

Y también, cuando dialogó con la periodista mexicana Sandra De La Vega, manifestó qué fue lo que más le causó sorpresa del Xeneize: “Fue la primera vez que sentí que salíamos a la cancha y perdíamos porque ellos creían que ya nos ganaban. Hicieron un gol muy temprano y lo podíamos dar vuelta al partido tranquilamente, pero ellos ya le cantaban al futuro rival, el partido no había terminado. Era loco…“.

