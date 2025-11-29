Es tendencia:
Los convocados de Boca para recibir a Argentinos por el Torneo Clausura

Úbeda concentró a 24 futbolistas para el choque de cuartos de final ante el Bicho en La Bombonera.

Por Joaquín Alis

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.
© BocaClaudio Úbeda, entrenador de Boca.

Boca ya tiene todo confirmado para recibir a Argentinos Juniors, en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Claudio Úbeda confirmó la lista de convocados para el compromiso ante el Bicho, que será el domingo a las 18:30 en La Bombonera.

La nómina no cuenta con grandes novedades, ya que la buena noticia para el Xeneize es que todos los jugadores que estuvieron ante Talleres están disponibles para el próximo partido. Es por eso que el entrenador pudo publicar la misma lista por segunda jornada consecutiva.

Una de las buenas noticias es la presencia de Ander Herrera, que entrenó diferenciado en algunos momentos de la semana por prevención. Finalmente, el español no tiene ninguna lesión y es por eso que estará a disposición del DT para el choque clave del domingo.

La sorpresiva ausencia es la de Alan Velasco. Luego de haberse sumado al grupo en la semana, dejando atrás su lesión, el ex Independiente se quedó afuera de la convocatoria. Úbeda prefiere no apresurar su regreso y tenerlo al 100% para una hipotética semifinal.

Los convocados de Boca para recibir a Argentinos

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.
  • Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios.
  • Delanteros: Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

La probable formación de Boca para enfrentar a Argentinos

A la espera de la confirmación de Úbeda, Boca Juniors podría formar el domingo con Agustín MarchesínJuan BarinagaLautaro Di LolloAyrton CostaLautaro BlancoExequiel ZeballosMilton DelgadoLeandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

El partido se jugará este domingo 30 de noviembre a partir de las 18:30 en La Bombonera. El encargado de impartir justicia será Fernando Echenique y la transmisión oficial estará a cargo de ESPN Premium.

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors enfrentará a Argentinos Juniors en cuartos de final del Torneo Clausura 2025.
  • El partido será el domingo a las 18:30 en La Bombonera con la misma lista de convocados.
  • Ander Herrera está disponible para el partido, pero Alan Velasco es la ausencia sorpresiva.
