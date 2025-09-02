Boca hoy: el anuncio sobre La Bombonera y la confesión de Matías Caruzzo

En el segundo día de licencia de los jugadores tras la victoria ante Aldosivi por 2 a 0, Boca sorprendió a sus hinchas con un anuncio sobre una remodelación en La Bombonera. Además, Matías Caruzzo reveló detalles de la derrota en la final de la Libertadores 2012.

El anuncio de Boca que estremece a los hinchas

En plena racha positiva del equipo que conduce Miguel Ángel Russo, que ya acumula tres victorias consecutivas en el Clausura 2025 de la Copa de la Liga, Boca anunció desde sus redes sociales la nueva obra que comenzará a realizarse en La Bombonera.

Se trata de una importante renovación de la entrada principal ubicada en Brandsen 805, una esquina icónica no solo para el club sino para la Ciudad de Buenos Aires e ingreso principal al estadio. “No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera”, se anunció para acompañar el video que muestra cómo quedará ese acceso tras la remodelación.

Matías Caruzzo reveló qué pasó con Riquelme en la final de la Copa Libertadores 2012

Uno de los partidos más recordados de las últimas décadas es la final de la Copa Libertadores 2012 que protagonizaron Boca y Corinthians. Además de haberse consumado la derrota del Xeneize, la inmediata salida de Juan Román Riquelme generó aún más caos y en su momento se instalaron distintos rumores sobre que los jugadores lo sabían desde antes del partido y pudo haber afectado.

En esta oportunidad y a más de 13 años de aquella jornada, Matías Caruzzo rompió el silencio y reveló detalles exclusivos sobre cómo se desarrolló el día del encuentro definitorio. Para referirse a este hecho tan trascendente, qué mejor que la palabra de uno de los protagonistas y que además fue titular en el compromiso de vuelta. “No soy amigo de Riquelme, eh”, comenzó el ex defensor.

Hugo Gottardi lanzó una preocupante sentencia sobre Russo

A mitad de año cuando Miguel Ángel Russo asumió como nuevo entrenador de Boca por tercera vez en su extensa carrera, comenzaron a tomar protagonismo distintos rumores sobre su estado de salud. Es que el director técnico debió atravesar una enfermedad de gravedad que superó con éxito pero deja grandes secuelas y ahora habló una persona que lo conoce como pocos.

Hugo Gottardi supo ser su ayudante de campo desde los inicios en 1990 hasta 2019, es decir los 29 años que transcurrieron cuando comenzaron en Lanús hasta que se fueron de Alianza Lima, justo antes de que empiece su segundo ciclo en el Xeneize. Ahora que Miguelo volvió a estar en el centro de la escena del deporte, rompió el silencio y se refirió a cómo lo ve de ánimo y de salud.

Se confirmó el parte médico de Agustín Marchesín

Mientras por un lado Boca acumuló su tercera victoria de manera consecutiva y cambió la extensa racha negativa por una positiva, por otra parte recibió una mala noticia: la lesión de Agustín Marchesín. Es que cuando todo parecía cerrar otro fin de semana perfecto para el Xeneize al vencer a Aldosivi, en los últimos minutos el arquero quedó tendido sobre el campo de juego.