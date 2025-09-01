Matías Caruzzo rompió el silencio y reveló qué pasó con Riquelme en la final de la Copa Libertadores 2012: “Hubo negligencia”

Uno de los partidos más recordados de las últimas décadas es la final de la Copa Libertadores 2012 que protagonizaron Boca y Corinthians. Además de haberse consumado la derrota del Xeneize, la inmediata salida de Juan Román Riquelme generó aún más caos y en su momento se instalaron distintos rumores sobre que los jugadores lo sabían desde antes del partido y pudo haber afectado.

En esta oportunidad y a más de 13 años de aquella jornada, Matías Caruzzo rompió el silencio y reveló detalles exclusivos sobre cómo se desarrolló el día del encuentro definitorio. Para referirse a este hecho tan trascendente, qué mejor que la palabra de uno de los protagonistas y que además fue titular en el compromiso de vuelta. “No soy amigo de Riquelme, eh”, comenzó el ex defensor.

En diálogo con Dupla Técnica, el zaguero central no esquivó a la pregunta y enseguida hizo referencia al tema en cuestión. “Puntualmente, lo que pasó fue: un tuit del hermano la tarde previa al partido“, explicó en primer lugar. Algunos pocos segundos más tardes, el ex futbolista agregó: “Posteriormente jugamos y perdimos. Jugamos recontra mal, es la verdad”.

Luego amplió su discurso en la misma línea que lo mencionado anteriormente y lejos de evitar dar los pormenores, eligió extender su relato sobre Riquelme. “Después del partido, en el vestuario, nos comunicó que no iba a seguir jugando y se iba de Boca porque no tenía más fuerzas“, afirmó Caruzzo de manera contundente. “No fue antes del partido”, volvió a insistir por los rumores.

El equipo titular de Boca en la final de la Copa Libertadores 2012 ante Corinthians. (REUTERS/Nacho Doce)

Tras dejar en claro esa cuestión que a días de hoy sigue generando controversia, Matías hizo una pausa para reconocer un factor clave. “Sí hubo una negligencia de que un familiar tuiteó que iba a hacer un anuncio importante post final“, manifestó en la entrevista. Y también añadió: “Sí hubo comentarios entre nosotros de ‘vos sabés algo?’ pero él lo dijo en el vestuario post partido”.

En definitiva, el defensor central se encargó de anunciar los detalles desconocidos sobre la salida de Riquelme de Boca al término de la derrota en la final de la Copa Libertadores 2012 ante Corinthians, que estuvo colmada de polémicas y un gran malestar del plantel con la dirigencia. Para cerrar el tema, Caruzzo fue tajante y expresó: “Siempre hubo clima de final en el hotel”.

Los números de Matías Caruzzo en Boca

Luego de arribar a mediados de 2010 por 2 millones de euros tras salir campeón con Argentinos Juniors, Matías Caruzzo disputó un total de 94 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso convirtió 2 goles, repartió 2 asistencias, recibió 17 tarjetas amarillas y 2 expulsiones. Además, conquistó el Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012 en los tres años y medio que estuvo en el Xeneize.

